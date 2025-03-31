https://ria.ru/20250331/reyting-2008293073.html

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в небольших населенных пунктах

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в небольших населенных пунктах - РИА Новости, 31.03.2025

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в небольших населенных пунктах

Первую строчку рейтинга регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах занимают Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, замыкают список... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T00:14:00+03:00

2025-03-31T00:14:00+03:00

2025-03-31T01:52:00+03:00

экономика

амурская область

россия

сахалинская область

югра

риа рейтинг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136580/60/1365806068_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a22d595dd1ea21864ce2ffb4383222e9.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Первую строчку рейтинга регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах занимают Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, замыкают список Чечня и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости.Рост зарплатСогласно статистике, в 2024 году номинальная зарплата в России выросла на 18,3 процента до 76,5 тысячи рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). Столь высокие темпы роста обусловлены жесткой конкуренцией за трудовые ресурсы в условиях кадрового голода во многих отраслях экономики, поясняют эксперты. Ситуация с зарплатами достаточно сильно отличается как в отраслевом, так и в региональном разрезе. При этом даже внутри регионов достаточно сильно ситуация разнится от одного населенного пункта к другому. Заработные платы в крупных городах зачастую сильно отличаются от зарплат в провинции.Для определения количественных различий между зарплатами эксперты РИА Новости провели седьмое ежегодное исследование и составили рейтинг регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Как считали рейтингСредние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2024 год с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2024 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус городов федерального значения. Высокие заработки вахтовиковПервое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который по итогам 2024 года характеризуется тем, что средней зарплаты в провинции этого региона хватает, чтобы приобрести 5,5 фиксированный наборов товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в этом регионе в 2024 году составила 146 тысяч рублей в месяц, то есть в 2,6 раза больше медианного уровня заплаты в малых и средних городах России. На второй позиции расположился Ненецкий автономный округ, с результатом в 5,1 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением в 138 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах Магаданская область с результатом 4,9 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением в размере 151 тысячи рублей.На четвертом и пятом местах в рейтинге расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ с результатом 4,6 и 4,4 стандартного потребительского набора соответственно. Чистая средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах в Ханты-Мансийском автономный округе — Югра по итогам 2024 года составила 115 тысяч рублей, а в Чукотском автономном округе – 161 тысячу рублей. Также стоит отметить, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом не было изменений в позициях и составе ТОП-5 регионов. Первый регион, который не специализируется на добыче полезных ископаемых и при этом характеризуется высоким отношением зарплат к стандартным наборам – это Амурская область, с результатом 4,1 набора, что соответствует седьмому месту в рейтинге. По мнению экспертов РИА Новости, такой результат Амурской области, как и в 2023 году, связан с крупнейшими проектами региона, в числе которых: космодром Восточный, Амурский газохимический комплекс, и Амурский газоперерабатывающий завод. В первую десятку рейтинга также вошли: Республика Саха (Якутия) (4,15 набора товаров и услуг к зарплате в этом регионе), Сахалин (4,1), Иркутская (3,9) и Мурманская области (3,8). Таким образом, в ТОП-10 регионов по соотношению зарплат в малых средних населенных пунктах и стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и в предыдущие годы, превалируют северные и дальневосточные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых, в том числе вахтовым методом. В этих субъектах Российской Федерации работники добывающих отраслей достаточно многочисленны, и их труд оплачивается хорошо. При этом добыча зачастую осуществляется в отдаленных от крупных городов местах приезжими работниками, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах. Как показало исследование, в целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2024 года на уровне 2,7, что на 0,32 фиксированного набора больше, чем годом ранее. Таким образом, работники в провинции за год смогли позволить себе купить немного больше товаров и услуг.В нижней части таблицы отношение средней зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находиться на уровне 1,5—2. В целом у семи регионов России это соотношение в 2024 году составило менее 2. Нижнюю часть рейтинга замыкают преимущественно республики Северного Кавказа. Высокая зарплатаНаиболее высокая средняя зарплата в малых и средних городах отмечена на Чукотке, где за вычетом НДФЛ она составила 161 тысячу рублей. Далее следуют Магаданская область (151 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (146 тысяч рублей), Ненецкий автономный округ (138 тысяч рублей), Республика Саха (Якутия) (119 тысяч рублей), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (115 тысяч рублей), Камчатский край (113 тысяч рублей) и Сахалинская область (111 тысяч рублей). Таким образом, в 2024 году восемь регионов характеризовались зарплатой более 100 тысяч рублей в провинции против шести регионов в 2023 году и четырех регионов в рейтинге по итогам 2022 года.Рост зарплаты в провинции в 2024 году наблюдался во всех регионах, а медианное значение прироста составило +19,9 процента. Как видно, зарплаты в провинции в прошедшем году росли даже быстрее, чем в целом по стране. Такая же картина наблюдалась в 2023 и 2022 годах, когда в провинции зарплаты росли заметно быстрее, чем в крупных городах. В результате в малых и средних населенных пунктах в последние годы зарплаты немного сократили отставание от мегаполисов.В части динамики отдельных регионов наиболее существенный рост зарплаты в малых и средних населенных пунктах произошел в Адыгее, где за год они в номинальном выражении выросли на 25 процентов. Кроме того, большой рост провинциальных зарплат отмечается в Смоленской (+24,7 процента) и Курганской областях (+24,5 процента), в Удмуртии (+24,4 процента), и в Забайкальском крае (+24 процента). Отставание от больших городовВ среднем в малых и средних населенных пунктах зарплаты на 13 процентов меньше, чем в крупных городах. Для сравнения в 2022 году отставание составляло 25 процентов. Таким образом, имеет место тенденция сближения зарплат в провинции с зарплатами в крупных городах. Как показывают результаты исследования в 2024 году в 11 регионах России оплата труда наемных работников в малых и средних населенных пунктах оказались выше, чем в крупных городах и столицах регионов. В тройке регионов с самым большим отрывом оказались: Ненецкий автономный округ (+39,8 процента), Амурская область (25,6 процента) и Коми (24,2 процента). В НАО и в Коми это связано с сырьевым характером экономики регионов, и соответственно "экономические центры" тут располагаются в небольших населенных пунктах, где ведется добыча полезных ископаемых. Амурская область, как это уже упоминалось ранее, скорее всего, выделяется на общем фоне из-за нескольких крупнейших строек.В текущем рейтинге сократилось число регионов, в которых зарплата в провинции существенно ниже, чем в крупных городах. Если по итогам 2022 года насчитывалось 32 региона, где отличие в зарплатах превышало 30 процентов, то по итогам 2024 года таких регионов было только три.* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20250331/reyting-2008231625.html

https://ria.ru/20250224/kredit-2001182818.html

https://ria.ru/20250217/reyting-1999730691.html

https://ria.ru/20250203/vklady-1996936523.html

https://ria.ru/20241209/ipoteka-1988064317.html

https://ria.ru/20241118/reyting-1984300903.html

https://ria.ru/20250317/zarplaty-2005392652.html

https://ria.ru/20250310/bezrabotitsa-2003975661.html

амурская область

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, амурская область, россия, сахалинская область, югра, риа рейтинг