https://ria.ru/20250331/putin-2008366251.html

Путин отметил отвагу воспитанников академии имени Хрулева в ходе СВО

Путин отметил отвагу воспитанников академии имени Хрулева в ходе СВО - РИА Новости, 31.03.2025

Путин отметил отвагу воспитанников академии имени Хрулева в ходе СВО

Президент России Владимир Путин в поздравлении командованию и личному составу Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении командованию и личному составу Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва со 125-летием заведения отметил профессионализм и отвагу воспитанников вуза, проявленные в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер напомнил, что история вуза берёт начало в 1900 году, с создания в Санкт-Петербурге Интендантского курса – первого в России военно-учебного заведения для подготовки офицеров и чиновников Интендантского ведомства. Он подчеркнул, что за это время академия прошла достойный путь, выросла в крупный образовательный, научный центр. Президент подчеркнул, что командование и личный состав вуза могут гордиться многими поколениями талантливых профессоров и преподавателей и, конечно, знаменитыми выпускниками. "Сегодня, продолжая эти исторические, патриотические традиции, воспитанники вуза вносят огромный вклад в развитие системы материально-технического обеспечения Вооружённых Сил, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Особо отмечу тот высочайший профессионализм, мужество и отвагу, которые они проявляют в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме. Путин выразил уверенность, что личный состав академии будет и впредь с честью решать поставленные задачи на благо Отечества, а также пожелал успехов и всего самого доброго.

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россия, санкт-петербург, владимир путин, общество