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Прокуратура Молдавии: Гуцул арестовали, чтобы она не покинула страну - РИА Новости, 31.03.2025
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09:10 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/prokuratura-2008323034.html
Прокуратура Молдавии: Гуцул арестовали, чтобы она не покинула страну
Прокуратура Молдавии: Гуцул арестовали, чтобы она не покинула страну - РИА Новости, 31.03.2025
Прокуратура Молдавии: Гуцул арестовали, чтобы она не покинула страну
Прокуратура получила данные от Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии о том, что глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена покинуть страну, поэтому они... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:10:00+03:00
2025-03-31T09:10:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
евгения гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура получила данные от Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии о том, что глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена покинуть страну, поэтому они настояли на ее аресте, утверждает замглавы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Октавиан Якимовский. Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. "Мы получили дополнительную информацию от Службы информации и безопасности, которая, по нашему мнению, свидетельствует о том, что на самом деле Евгения Гуцул намеревалась уклониться от судебного разбирательства по делу и, возможно, даже от нового уголовного дела, по которому она была задержана. На основании информации, которую мы получили от СИБ, мы приходим к выводу, что она не собиралась возвращаться", - заявил Якимовский в эфире телеканала TV8. При этом он отметил, что прокуроры не знают, куда именно могла бы отправиться Гуцул. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250329/gutsul-2008158406.html
https://ria.ru/20250330/gutsul-2008243776.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Прокуратура Молдавии: Гуцул арестовали, чтобы она не покинула страну

Прокуратура Молдавии: Гуцул арестовали, чтобы помешать ей покинуть страну

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура получила данные от Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии о том, что глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена покинуть страну, поэтому они настояли на ее аресте, утверждает замглавы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Октавиан Якимовский.
Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Гуцул заявила, что не сломлена арестом
29 марта, 17:47
"Мы получили дополнительную информацию от Службы информации и безопасности, которая, по нашему мнению, свидетельствует о том, что на самом деле Евгения Гуцул намеревалась уклониться от судебного разбирательства по делу и, возможно, даже от нового уголовного дела, по которому она была задержана. На основании информации, которую мы получили от СИБ, мы приходим к выводу, что она не собиралась возвращаться", - заявил Якимовский в эфире телеканала TV8.
При этом он отметил, что прокуроры не знают, куда именно могла бы отправиться Гуцул.
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Гуцул сидит за гагаузский народ, заявил представитель диаспоры
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Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Жители Гагаузии на сходе в поддержку Гуцул - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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Вчера, 21:01
 
В миреМолдавияКишиневРоссияЕвгения ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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