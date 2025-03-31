https://ria.ru/20250331/prokuratura-2008323034.html

Прокуратура Молдавии: Гуцул арестовали, чтобы она не покинула страну

Прокуратура Молдавии: Гуцул арестовали, чтобы она не покинула страну - РИА Новости, 31.03.2025

Прокуратура Молдавии: Гуцул арестовали, чтобы она не покинула страну

Прокуратура получила данные от Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии о том, что глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена покинуть страну, поэтому они... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:10:00+03:00

2025-03-31T09:10:00+03:00

2025-03-31T09:10:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура получила данные от Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии о том, что глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена покинуть страну, поэтому они настояли на ее аресте, утверждает замглавы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Октавиан Якимовский. Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. "Мы получили дополнительную информацию от Службы информации и безопасности, которая, по нашему мнению, свидетельствует о том, что на самом деле Евгения Гуцул намеревалась уклониться от судебного разбирательства по делу и, возможно, даже от нового уголовного дела, по которому она была задержана. На основании информации, которую мы получили от СИБ, мы приходим к выводу, что она не собиралась возвращаться", - заявил Якимовский в эфире телеканала TV8. При этом он отметил, что прокуроры не знают, куда именно могла бы отправиться Гуцул. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250329/gutsul-2008158406.html

https://ria.ru/20250330/gutsul-2008243776.html

https://ria.ru/20250330/gagauziya-2008279084.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул