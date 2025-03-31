Рейтинг@Mail.ru
Президенты Таджикистана и Киргизии подписали протокол об общей границе - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/prezident-2008320141.html
Президенты Таджикистана и Киргизии подписали протокол об общей границе
Президенты Таджикистана и Киргизии подписали протокол об общей границе - РИА Новости, 31.03.2025
Президенты Таджикистана и Киргизии подписали протокол об общей границе
Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали в Худжанде протокол об обмене ратификационными грамотами по двустороннему договору... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:59:00+03:00
2025-03-31T08:59:00+03:00
в мире
таджикистан
киргизия
худжанд
эмомали рахмон
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817331924_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_8aee615c27be8066745bcbaea7607a28.jpg
ДУШАНБЕ, 31 мар – РИА Новости. Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали в Худжанде протокол об обмене ратификационными грамотами по двустороннему договору об общей границе, сообщает пресс-служба главы таджикского государства. "Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров подписали исторический документ — протокол "Об обмене ратификационными грамотами по Договору, между Таджикистаном и Киргизией о государственной границе", - говорится в сообщении. Главы двух государств также поставили подписи на двух межправительственных соглашениях — "По обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам" и "О строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог". "После церемонии обмена ратификационными грамотами президенты... в режиме онлайн сдали в эксплуатацию 482 километровую линию электропередачи в 500 кВт Датка — Согд, построенную в рамках реализации проекта CASA-1000. Данный проект стоимостью 1,2 миллиарда долларов обеспечит передачу 1300 мегаватт сезонной электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250317/putin-2005563034.html
таджикистан
киргизия
худжанд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817331924_144:0:2692:1911_1920x0_80_0_0_ad4af117322c6e607fedd7b9c5c90d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, киргизия, худжанд, эмомали рахмон, садыр жапаров
В мире, Таджикистан, Киргизия, Худжанд, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров
Президенты Таджикистана и Киргизии подписали протокол об общей границе

Рахмон и Жапаров подписали протокол об общей границе

© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан ДосалиевПрезидент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан Досалиев
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 31 мар – РИА Новости. Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали в Худжанде протокол об обмене ратификационными грамотами по двустороннему договору об общей границе, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.
"Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров подписали исторический документ — протокол "Об обмене ратификационными грамотами по Договору, между Таджикистаном и Киргизией о государственной границе", - говорится в сообщении.
Главы двух государств также поставили подписи на двух межправительственных соглашениях — "По обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам" и "О строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог".
"После церемонии обмена ратификационными грамотами президенты... в режиме онлайн сдали в эксплуатацию 482 километровую линию электропередачи в 500 кВт Датка — Согд, построенную в рамках реализации проекта CASA-1000. Данный проект стоимостью 1,2 миллиарда долларов обеспечит передачу 1300 мегаватт сезонной электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан", - отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время российско-таджикистанских переговоров в расширенном составе. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Россия выступила за председательство Таджикистана в СНГ
17 марта, 18:33
 
В миреТаджикистанКиргизияХуджандЭмомали РахмонСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала