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Президенты Таджикистана и Киргизии подписали протокол об общей границе

Президенты Таджикистана и Киргизии подписали протокол об общей границе - РИА Новости, 31.03.2025

Президенты Таджикистана и Киргизии подписали протокол об общей границе

Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали в Худжанде протокол об обмене ратификационными грамотами по двустороннему договору... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:59:00+03:00

2025-03-31T08:59:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 31 мар – РИА Новости. Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали в Худжанде протокол об обмене ратификационными грамотами по двустороннему договору об общей границе, сообщает пресс-служба главы таджикского государства. "Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров подписали исторический документ — протокол "Об обмене ратификационными грамотами по Договору, между Таджикистаном и Киргизией о государственной границе", - говорится в сообщении. Главы двух государств также поставили подписи на двух межправительственных соглашениях — "По обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам" и "О строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог". "После церемонии обмена ратификационными грамотами президенты... в режиме онлайн сдали в эксплуатацию 482 километровую линию электропередачи в 500 кВт Датка — Согд, построенную в рамках реализации проекта CASA-1000. Данный проект стоимостью 1,2 миллиарда долларов обеспечит передачу 1300 мегаватт сезонной электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250317/putin-2005563034.html

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в мире, таджикистан, киргизия, худжанд, эмомали рахмон, садыр жапаров