Президенты Таджикистана и Киргизии подписали протокол об общей границе
Рахмон и Жапаров подписали протокол об общей границе
© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан ДосалиевПрезидент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан Досалиев
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ДУШАНБЕ, 31 мар – РИА Новости. Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали в Худжанде протокол об обмене ратификационными грамотами по двустороннему договору об общей границе, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.
"Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров подписали исторический документ — протокол "Об обмене ратификационными грамотами по Договору, между Таджикистаном и Киргизией о государственной границе", - говорится в сообщении.
Главы двух государств также поставили подписи на двух межправительственных соглашениях — "По обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам" и "О строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог".
"После церемонии обмена ратификационными грамотами президенты... в режиме онлайн сдали в эксплуатацию 482 километровую линию электропередачи в 500 кВт Датка — Согд, построенную в рамках реализации проекта CASA-1000. Данный проект стоимостью 1,2 миллиарда долларов обеспечит передачу 1300 мегаватт сезонной электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан", - отмечается в сообщении.
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