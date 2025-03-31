https://ria.ru/20250331/poroshenko-2008492323.html

Партия Порошенко* опровергла сообщения о депутате, заминировавшем военкомат

Партия Порошенко* опровергла сообщения о депутате, заминировавшем военкомат - РИА Новости, 31.03.2025

Партия Порошенко* опровергла сообщения о депутате, заминировавшем военкомат

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" заявили, что депутат райсовета Валерий Ищенко проходит свидетелем по делу о... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:44:00+03:00

2025-03-31T18:44:00+03:00

2025-03-31T18:57:00+03:00

в мире

украина

днепропетровская область

петр порошенко

европейская солидарность

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" заявили, что депутат райсовета Валерий Ищенко проходит свидетелем по делу о подбрасывании мины к зданию военкомата в Днепропетровской области, он не задержан. Ранее в понедельник украинское издание "Страна.ua" сообщило о задержании депутата райсовета от партии "Европейская солидарность" Валерия Ищенко, который якобы подбросил противотанковую мину к входу военкомата в Криворожском районе Днепропетровской области. "Провластные Telegram-каналы распространяют циничную ложь о якобы задержании национальной полицией депутата местного совета Валерия Ищенко как подозреваемого в подбрасывании взрывного устройства в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Такой инцидент действительно имел место в поселке Широкое..., однако Ищенко был чисто свидетелем", - говорится в заявлении партии, опубликованном в ее Telegram-канале. В партии заверили, что их коллега предоставил правоохранителям записи с камер наблюдения своего предприятия, расположенного радом с военкоматом, чтобы способствовать следствию и дал соответствующие показания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006424061.html

https://ria.ru/20250129/poroshenko-1996157807.html

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в мире, украина, днепропетровская область, петр порошенко, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины