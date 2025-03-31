Рейтинг@Mail.ru
Партия Порошенко* опровергла сообщения о депутате, заминировавшем военкомат - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 31.03.2025 (обновлено: 18:57 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/poroshenko-2008492323.html
Партия Порошенко* опровергла сообщения о депутате, заминировавшем военкомат
Партия Порошенко* опровергла сообщения о депутате, заминировавшем военкомат - РИА Новости, 31.03.2025
Партия Порошенко* опровергла сообщения о депутате, заминировавшем военкомат
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" заявили, что депутат райсовета Валерий Ищенко проходит свидетелем по делу о... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:44:00+03:00
2025-03-31T18:57:00+03:00
в мире
украина
днепропетровская область
петр порошенко
европейская солидарность
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577006607_0:71:2808:1651_1920x0_80_0_0_8c0cb4becf90c6fa9084aea64ac33825.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" заявили, что депутат райсовета Валерий Ищенко проходит свидетелем по делу о подбрасывании мины к зданию военкомата в Днепропетровской области, он не задержан. Ранее в понедельник украинское издание "Страна.ua" сообщило о задержании депутата райсовета от партии "Европейская солидарность" Валерия Ищенко, который якобы подбросил противотанковую мину к входу военкомата в Криворожском районе Днепропетровской области. "Провластные Telegram-каналы распространяют циничную ложь о якобы задержании национальной полицией депутата местного совета Валерия Ищенко как подозреваемого в подбрасывании взрывного устройства в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Такой инцидент действительно имел место в поселке Широкое..., однако Ищенко был чисто свидетелем", - говорится в заявлении партии, опубликованном в ее Telegram-канале. В партии заверили, что их коллега предоставил правоохранителям записи с камер наблюдения своего предприятия, расположенного радом с военкоматом, чтобы способствовать следствию и дал соответствующие показания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006424061.html
https://ria.ru/20250129/poroshenko-1996157807.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577006607_9:0:2568:1919_1920x0_80_0_0_ab0e62058101d3c99e25c88b8a179ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровская область, петр порошенко, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепропетровская область, Петр Порошенко, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины
Партия Порошенко* опровергла сообщения о депутате, заминировавшем военкомат

"Европейская солидарность" заявила, что депутат райсовета Ищенко не задержан

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАгитационный билборд партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* на улице Киева
Агитационный билборд партии Европейская солидарность Петра Порошенко* на улице Киева - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Агитационный билборд партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* на улице Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" заявили, что депутат райсовета Валерий Ищенко проходит свидетелем по делу о подбрасывании мины к зданию военкомата в Днепропетровской области, он не задержан.
Ранее в понедельник украинское издание "Страна.ua" сообщило о задержании депутата райсовета от партии "Европейская солидарность" Валерия Ищенко, который якобы подбросил противотанковую мину к входу военкомата в Криворожском районе Днепропетровской области.
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Партия Порошенко* потребовала отчета о возможной передаче АЭС США
21 марта, 12:06
«
"Провластные Telegram-каналы распространяют циничную ложь о якобы задержании национальной полицией депутата местного совета Валерия Ищенко как подозреваемого в подбрасывании взрывного устройства в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Такой инцидент действительно имел место в поселке Широкое..., однако Ищенко был чисто свидетелем", - говорится в заявлении партии, опубликованном в ее Telegram-канале.
В партии заверили, что их коллега предоставил правоохранителям записи с камер наблюдения своего предприятия, расположенного радом с военкоматом, чтобы способствовать следствию и дал соответствующие показания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Президент Украины Петр Порошенко* на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Имущество сына Порошенко* арестовали из-за неявки в военкомат
29 января, 16:55
 
В миреУкраинаДнепропетровская областьПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала