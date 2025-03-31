Партия Порошенко* опровергла сообщения о депутате, заминировавшем военкомат
"Европейская солидарность" заявила, что депутат райсовета Ищенко не задержан
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАгитационный билборд партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* на улице Киева
Агитационный билборд партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* на улице Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" заявили, что депутат райсовета Валерий Ищенко проходит свидетелем по делу о подбрасывании мины к зданию военкомата в Днепропетровской области, он не задержан.
Ранее в понедельник украинское издание "Страна.ua" сообщило о задержании депутата райсовета от партии "Европейская солидарность" Валерия Ищенко, который якобы подбросил противотанковую мину к входу военкомата в Криворожском районе Днепропетровской области.
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"Провластные Telegram-каналы распространяют циничную ложь о якобы задержании национальной полицией депутата местного совета Валерия Ищенко как подозреваемого в подбрасывании взрывного устройства в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Такой инцидент действительно имел место в поселке Широкое..., однако Ищенко был чисто свидетелем", - говорится в заявлении партии, опубликованном в ее Telegram-канале.
В партии заверили, что их коллега предоставил правоохранителям записи с камер наблюдения своего предприятия, расположенного радом с военкоматом, чтобы способствовать следствию и дал соответствующие показания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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