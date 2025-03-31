В Крыму подожгли могилу военкора Александра Федорчака
Вандалы подожгли могилы военкора "Известий" Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму
© Фото : соцсетиВандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
© Фото : соцсети
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Вандалы осквернили могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и троих участников спецоперации на кладбище в Крыму, сообщил глава администрации Нижнегорского района республики Антон Кравец в Telegram-канале.
"Сегодня ночью на кладбище пгт Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО", — написал он.
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Федорчака похоронили 28 марта на кладбище в родном Нижнегорском.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства, причины преступления и личности причастных. Семьям погибших окажут помощь.
Возбуждено дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин предположил, что акцию организовала вражеская сторона.
Военный корреспондент Александр Федорчак погиб 24 марта. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, это произошло в Кременском муниципальном округе республики.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.
По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".
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