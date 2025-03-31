https://ria.ru/20250331/podzhog-2008328331.html

В Крыму подожгли могилу военкора Александра Федорчака

В Крыму подожгли могилу военкора Александра Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025

В Крыму подожгли могилу военкора Александра Федорчака

Вандалы осквернили могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и троих участников спецоперации на кладбище в Крыму, сообщил глава администрации... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:28:00+03:00

2025-03-31T09:28:00+03:00

2025-03-31T13:41:00+03:00

происшествия

республика крым

мария захарова

леонид пасечник

вооруженные силы украины

луганская народная республика

александр федорчак (военкор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Вандалы осквернили могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и троих участников спецоперации на кладбище в Крыму, сообщил глава администрации Нижнегорского района республики Антон Кравец в Telegram-канале."Сегодня ночью на кладбище пгт Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО", — написал он.На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства, причины преступления и личности причастных. Семьям погибших окажут помощь.Возбуждено дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин предположил, что акцию организовала вражеская сторона.Военный корреспондент Александр Федорчак погиб 24 марта. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, это произошло в Кременском муниципальном округе республики.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".

https://ria.ru/20250326/lavrov-2007571813.html

https://ria.ru/20250330/postradavshie-2008268193.html

https://ria.ru/20250326/terror-2007532594.html

https://ria.ru/20250325/smi-2007111252.html

республика крым

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, мария захарова, леонид пасечник, вооруженные силы украины, луганская народная республика, александр федорчак (военкор)