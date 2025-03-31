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В Крыму подожгли могилу военкора Александра Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025
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09:28 31.03.2025 (обновлено: 13:41 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/podzhog-2008328331.html
В Крыму подожгли могилу военкора Александра Федорчака
В Крыму подожгли могилу военкора Александра Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025
В Крыму подожгли могилу военкора Александра Федорчака
Вандалы осквернили могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и троих участников спецоперации на кладбище в Крыму, сообщил глава администрации... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:28:00+03:00
2025-03-31T13:41:00+03:00
происшествия
республика крым
мария захарова
леонид пасечник
вооруженные силы украины
луганская народная республика
александр федорчак (военкор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Вандалы осквернили могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и троих участников спецоперации на кладбище в Крыму, сообщил глава администрации Нижнегорского района республики Антон Кравец в Telegram-канале."Сегодня ночью на кладбище пгт Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО", — написал он.На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства, причины преступления и личности причастных. Семьям погибших окажут помощь.Возбуждено дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин предположил, что акцию организовала вражеская сторона.Военный корреспондент Александр Федорчак погиб 24 марта. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, это произошло в Кременском муниципальном округе республики.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".
https://ria.ru/20250326/lavrov-2007571813.html
https://ria.ru/20250330/postradavshie-2008268193.html
https://ria.ru/20250326/terror-2007532594.html
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происшествия, республика крым, мария захарова, леонид пасечник, вооруженные силы украины, луганская народная республика, александр федорчак (военкор)
Происшествия, Республика Крым, Мария Захарова, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Александр Федорчак (военкор)
В Крыму подожгли могилу военкора Александра Федорчака

Вандалы подожгли могилы военкора "Известий" Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму

© Фото : соцсетиВандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента Известий Александра Федорчака - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Вандалы осквернили могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и троих участников спецоперации на кладбище в Крыму, сообщил глава администрации Нижнегорского района республики Антон Кравец в Telegram-канале.
"Сегодня ночью на кладбище пгт Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО", — написал он.
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26 марта, 21:16

Федорчака похоронили 28 марта на кладбище в родном Нижнегорском.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства, причины преступления и личности причастных. Семьям погибших окажут помощь.
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Возбуждено дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин предположил, что акцию организовала вражеская сторона.
Военный корреспондент Александр Федорчак погиб 24 марта. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, это произошло в Кременском муниципальном округе республики.
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Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.
По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".
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ПроисшествияРеспублика КрымМария ЗахароваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаАлександр Федорчак (военкор)
 
 
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