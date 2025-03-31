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На берегу Финского залива спасли детенышей тюленя и нерпы

На берегу Финского залива спасли детенышей тюленя и нерпы - РИА Новости, 31.03.2025

На берегу Финского залива спасли детенышей тюленя и нерпы

На берегу Финского залива нашли пятерых детенышей тюленя и детеныша нерпы, их отправили на реабилитацию в петербургский Центр оказания помощи редким видам... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:18:00+03:00

2025-03-31T09:18:00+03:00

2025-03-31T11:09:00+03:00

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фонд друзей балтийской нерпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. На берегу Финского залива нашли пятерых детенышей тюленя и детеныша нерпы, их отправили на реабилитацию в петербургский Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте"."Благодарим всех людей, кто сообщил, сторожил, помогал поймать и довезти бедолаг", — говорится в публикации. Пятеро серых тюленят и самочка балтийской нерпы стали первыми в этом сезоне ластоногими, поступившими в центр. Специалисты центра, расположенного на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, готовы оперативно помочь животным, оказавшимся в опасности. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих открылся в 2014 году. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. За время работы в центре оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20250326/kosulya-2007341318.html

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