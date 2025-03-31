https://ria.ru/20250331/peterburg-2008318309.html

В Петербурге выявили нелегальных мигрантов в курьерской доставке

В Петербурге выявили нелегальных мигрантов в курьерской доставке - РИА Новости, 31.03.2025

В Петербурге выявили нелегальных мигрантов в курьерской доставке

Полиция Санкт-Петербурга проверила ряд пунктов получения товаров служб курьерской доставки, чтобы выявить сотрудников, находящихся не в ладах с миграционным... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:45:00+03:00

2025-03-31T08:45:00+03:00

2025-03-31T08:51:00+03:00

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проверила ряд пунктов получения товаров служб курьерской доставки, чтобы выявить сотрудников, находящихся не в ладах с миграционным законодательством, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В рамках комплексной работы полиции Петербурга по профилактике правонарушений в сфере курьерской доставки товаров сотрудники регионального управления экономической полиции провели "точечные" проверки пунктов получения товаров, так называемые "дарксторы" (специальный формат склада, где собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку - ред.)", – говорится в сообщении. Как отмечается, проверка охватила более 30 "дарксторов" трех крупных компаний, занимающихся курьерской доставкой, где сотрудниками оказались более 150 мигрантов. Примерно каждый третий из них допустил нарушения миграционного законодательства. "Нелегалов доставили в отделы полиции для привлечения к ответственности и решения вопроса о дальнейшем нахождении на территории страны", – добавили в ГУМВД. Полиция отмечает, что службы доставки, как правило, ищут сотрудников с помощью компаний, специализирующихся на аутстаффинге. Правоохранители намерены выявить тех из них, кто способствует нелегальной миграции.

https://ria.ru/20241010/peterburg-1977331670.html

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санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия