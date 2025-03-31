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В Петербурге выявили нелегальных мигрантов в курьерской доставке - РИА Новости, 31.03.2025
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08:45 31.03.2025 (обновлено: 08:51 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/peterburg-2008318309.html
В Петербурге выявили нелегальных мигрантов в курьерской доставке
В Петербурге выявили нелегальных мигрантов в курьерской доставке - РИА Новости, 31.03.2025
В Петербурге выявили нелегальных мигрантов в курьерской доставке
Полиция Санкт-Петербурга проверила ряд пунктов получения товаров служб курьерской доставки, чтобы выявить сотрудников, находящихся не в ладах с миграционным... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:45:00+03:00
2025-03-31T08:51:00+03:00
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проверила ряд пунктов получения товаров служб курьерской доставки, чтобы выявить сотрудников, находящихся не в ладах с миграционным законодательством, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В рамках комплексной работы полиции Петербурга по профилактике правонарушений в сфере курьерской доставки товаров сотрудники регионального управления экономической полиции провели "точечные" проверки пунктов получения товаров, так называемые "дарксторы" (специальный формат склада, где собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку - ред.)", – говорится в сообщении. Как отмечается, проверка охватила более 30 "дарксторов" трех крупных компаний, занимающихся курьерской доставкой, где сотрудниками оказались более 150 мигрантов. Примерно каждый третий из них допустил нарушения миграционного законодательства. "Нелегалов доставили в отделы полиции для привлечения к ответственности и решения вопроса о дальнейшем нахождении на территории страны", – добавили в ГУМВД. Полиция отмечает, что службы доставки, как правило, ищут сотрудников с помощью компаний, специализирующихся на аутстаффинге. Правоохранители намерены выявить тех из них, кто способствует нелегальной миграции.
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санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Петербурге выявили нелегальных мигрантов в курьерской доставке

Полиция Петербурга выявила нелегальных мигрантов в службах курьерской доставки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки
Курьер службы доставки - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Курьер службы доставки. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проверила ряд пунктов получения товаров служб курьерской доставки, чтобы выявить сотрудников, находящихся не в ладах с миграционным законодательством, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"В рамках комплексной работы полиции Петербурга по профилактике правонарушений в сфере курьерской доставки товаров сотрудники регионального управления экономической полиции провели "точечные" проверки пунктов получения товаров, так называемые "дарксторы" (специальный формат склада, где собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку - ред.)", – говорится в сообщении.
Как отмечается, проверка охватила более 30 "дарксторов" трех крупных компаний, занимающихся курьерской доставкой, где сотрудниками оказались более 150 мигрантов. Примерно каждый третий из них допустил нарушения миграционного законодательства.
"Нелегалов доставили в отделы полиции для привлечения к ответственности и решения вопроса о дальнейшем нахождении на территории страны", – добавили в ГУМВД.
Полиция отмечает, что службы доставки, как правило, ищут сотрудников с помощью компаний, специализирующихся на аутстаффинге. Правоохранители намерены выявить тех из них, кто способствует нелегальной миграции.
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Санкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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