https://ria.ru/20250331/osvobozhdenie-2008346535.html

Выставка о подвигах советских солдат в Европе открылась в Петербурге

Выставка о подвигах советских солдат в Европе открылась в Петербурге - РИА Новости, 31.03.2025

Выставка о подвигах советских солдат в Европе открылась в Петербурге

В Президентской академии в Санкт-Петербурге состоялось открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы". Экспозиция рассказывает о... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:00:00+03:00

2025-03-31T14:00:00+03:00

2025-03-31T14:00:00+03:00

освобождение. путь к победе

европа

санкт-петербург

социальный навигатор

общество

ссср

александр беглов

сергей кочетков

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Президентской академии в Санкт-Петербурге состоялось открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы". Экспозиция рассказывает о роли СССР в послевоенном восстановлении разрушенных европейских городов.Объединяющую силу проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, каждый представленный на выставке кадр — это уникальное свидетельство настоящей дружбы народов, подвигов простых советских людей в военные и послевоенные годы."Это остро перекликается с современностью. Сегодня мы снова помогаем регионам, которые пострадали от боевых действий. Петербургские специалисты участвуют в возрождении города-побратима Мариуполя. Все это должна знать и понимать наша молодежь. Сегодня мы несем ответственность за передачу этой памяти нашим детям и внукам. Мы должны сделать все возможное, чтобы они не забыли о подвигах поколения победителей и не допустили возрождения нацистской идеологии. Мы видим на примере других стран, к каким последствиям это может привести. Спасибо организаторам проекта за сохранение исторической памяти", — подчеркнул Беглов.В основе выставки лежит фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня"."Агентство гордится тем, что ведет свою родословную от Совинформбюро, основанного в первые дни войны. Многие фотографии, которые бережно хранятся в нашем фотоархиве, уже стали шедеврами и частью истории", — подчеркнул первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков.Среди таких снимков он особенно выделил фотографии Макса Альперта "Комбат", Анатолия Гаранина "Смерть солдата" и Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом".Директор Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков сделал акцент на масштабе жертвенности советского народа. Он напомнил, что более миллиона советских солдат и офицеров отдали жизнь за освобождение Европы."Подвиг многонационального народа Советского союза во время Великой Отечественной войны не ограничился освобождением только собственных территорий. Подлинный его масштаб, все его благородство и величие заключается в том, что русские люди ценой невероятных лишений и собственных потерь принесли долгожданный мир всем народам Европы", — сказал Хлутков, добавив, что советский народ оказывал всестороннюю поддержку европейским странам в восстановлении мирной жизни, несмотря на то, что половина СССР лежала в руинах."Этот исторический пример является наглядной демонстрацией силы единства народов и подтверждением того, что принцип "чужой беды не бывает", свойственный нашему народу, актуален во все времена", — отметил директор Президентской академии в Санкт-Петербурге.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".

https://ria.ru/20250324/osvobozhdenie-2006896933.html

https://ria.ru/20250324/tyumenivanovo-2006890656.html

европа

санкт-петербург

ссср

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освобождение. путь к победе, европа, санкт-петербург, социальный навигатор, общество, ссср, александр беглов, сергей кочетков, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив