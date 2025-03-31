https://ria.ru/20250331/olgin-2008315066.html

Хуан Ольгин: Россия – очень важный рынок для Эквадора

Хуан Ольгин: Россия – очень важный рынок для Эквадора - РИА Новости, 31.03.2025

Хуан Ольгин: Россия – очень важный рынок для Эквадора

Эквадор смог сохранить торговые связи с Россией даже после начала спецоперации и последовавших логистических сложностей, заявил РИА Новости посол страны в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:00:00+03:00

2025-03-31T09:00:00+03:00

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интервью

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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Эквадор смог сохранить торговые связи с Россией даже после начала спецоперации и последовавших логистических сложностей, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. В интервью корреспонденту агентства он рассказал об изменении объема поставок в Россию ключевых для экспорта Эквадора бананов, о значении построенного с российским участием гидроэнергетического комплекса, об интересе к ремонту российских вертолетов в Эквадоре и о перспективах туристического обмена между странами.– Господин посол, запланированы ли визиты представителей правительства Эквадора в Россию в этом году?– Все еще ожидается седьмая встреча межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Она прошла бы здесь, в России, и наверняка в Москве. Предполагается, что на эту встречу прибыли бы чиновники из Эквадора. Организатором выступает Россия, она определяет график встреч, и даты пока нет.– Какие темы Эквадор хотел бы затронуть на заседании комиссии, если оно состоится? Был ли уже назначен сопредседатель комиссии с эквадорской стороны?– Конкретных тем нет на данный момент. Страны перед встречей комиссии проводят внутренние консультации. Там определяются темы, которые интересуют каждую сторону. Комиссия собирается уже после определения совпадающих тем и тех тем, которые будут продвигаться до следующего заседания. Для нас очень актуальны фитосанитарные, сельскохозяйственные, торговые вопросы. На этом мы бы ставили акцент в том числе. С нашей стороны сопредседателем в этот раз будет министр сельского хозяйства, координирующийся с министерством иностранных дел. Он уже назначен на этот пост, и об этом официально сообщили послу России в Эквадоре.– Известно ли Вам о запланированных визитах представителей российских властей в Эквадор?– На следующей неделе – с 1 по 9 апреля – Эквадор посетит делегация Россельхознадзора для осмотра компаний, производящих и экспортирующих бананы. Поскольку Россия – очень важный рынок для нас, мы хотим, чтобы они приехали и увидели процессы и механизмы, чтобы шла торговля.– В прошлом году поставки из Эквадора в Россию ненадолго частично остановились, потом были восстановлены. Учитывая это, как объем экспорта бананов из Эквадора в прошлом году отличается от результатов предыдущих лет?– У нас было сокращение поставок в Россию на 12%. В 2023 году экспортировали в Россию бананов почти на 757,8 миллиона долларов, в 2024 году – на 665,3 миллиона долларов. Снижение экспорта бананов очевидно, но стоит анализировать и с другой стороны. Эквадор поставляет примерно 98% всех бананов на рынке России. И в 2023 году, и в 2024 году наша доля составляла 98%. Это означает, что не наше присутствие на рынке РФ уменьшилось, а сократился сам рынок. Люди стали меньше покупать, и это отражается в виде такого снижения. Причин и факторов много. Рост цен, падение стоимости рубля, хотя сейчас она восстанавливается.– Частичная приостановка экспорта оказала какой-то эффект?– Фитосанитарные проблемы были у пяти больших компаний-экспортеров. Приостановка продлилась 11 дней. Эффект в таких случаях есть всегда, и в связи с сокращением предложения выросли цены. Мне говорили, что в некоторых частях России бананы подорожали даже на 50%. Поставки потом вернулись в норму, но возврат в норму не всегда приводит к падению цен до исходного уровня.– Каким может быть объем поставок бананов в Россию в 2025 году?– Сейчас мы видим, что по объему поставок 2025 год, возможно, будет похож на 2024 год. Надеемся его превзойти. Предсказывать рынок тяжело, потому что ситуация изменчива. И на рынке России, и у эквадорских производителей. В прошлом году мы столкнулись с проблемой сниженного производства. Это тоже привело к уменьшению поставок на мировой рынок. Но в этом году есть надежда, и одна моих главных задач здесь – всегда поддерживать торговлю эквадорскими продуктами, и не только бананами, а всеми.– Вы упомянули экспорт других продуктов. Есть ли у эквадорских экспортеров планы еще нарастить поставки кофе или какао в Россию?– Поставки какао, третьего по значимости продукта в нашем экспорте, уже кардинально выросли – на 649%. С 5,7 миллиона долларов в 2023 году до 37 миллионов в 2024. Это очень качественный продукт, а Россия – большой рынок. Поставки кофе у нас снизились, но их доля в экспорте и так очень низкая – и одного процента не достигает. Четырьмя основными статьями экспорта в РФ являются бананы, морепродукты, цветы и какао.Сохранение торговли стало большим вызовом после начала специальной военной операции. Первым вызовом было сохранить наш экспорт, поскольку некоторые судоходные компании перестали работать из-за санкций. В этой связи мы по логистическим причинам не могли привезти наши товары. Но наши экспортеры очень ловко нашли подходящие логистические решения. Так что сохранить двустороннюю торговлю было сложно, но перейти к росту в таких условиях было куда сложнее.Тем не менее данные по Евроазиатскому экономическому союзу говорят, что стоимость экспорта выросла за последние пять лет на 2,69%, хотя объем и упал на 3,35%. Конкретно в Россию экспорт сократился на 0,68% в стоимости и 3,78% в объеме. Это связано с поставками цветов. Раньше их поставляли в Россию, а оттуда в другие страны ЕАЭС, а теперь они идут в Казахстан и потом в Россию и другие страны. Но многое из этого, очевидно, и для российского рынка. Россия 14 февраля и 8 марта потребляет все цветы, которые есть. Для наших цветов это тоже очень важный рынок. Есть даже цветы особого размера и качества, которые выращиваются специально для российского рынка.Торговля с ЕАЭС в целом растет даже в сложной ситуации – при региональном конфликте. Россия же все равно остается для Эквадора четвертым по значимости торговым партнером по ненефтяным продуктам.– Посол России в Эквадоре ранее сообщал нашему агентству, что Россия готова поставлять пшеницу Эквадору, и он направил соответствующее предложение в эквадорское министерство сельского хозяйства. Эквадор заинтересован в импорте российской пшеницы? Этот вопрос обсуждается здесь, в Москве?– Разумеется, пшеница – очень важный продукт для Эквадора. Здесь таких обсуждений нет, поскольку переговоры о пшенице, удобрениях и других продуктах для экспорта из России в Эквадор вел бы российский посол в нашей стране. Но всегда нужно создавать подходящие условия для открытой торговли. И для меня, и для посла России в Эквадоре цель – обеспечить экспортерам все необходимые условия для ведения дел.– У Эквадора есть некоторое количество российской военной техники, включая вертолеты. Посол РФ в Кито также говорил, что стороны обсуждали возможность ремонта этой техники, непригодной сейчас для использования. Идут ли такие переговоры все еще?– Знаю, что был интерес к ремонту вертолетов с целью оказания помощи населению. У нас недавно была ужасная засуха, при которой произошли пожары. Тут нужны в первую очередь вертолеты для содействия координации гражданской обороны, для тушения огня, для транспортировки людей. Эти вертолеты сейчас не летают. В конце прошлого года группа техников из России ездила в Эквадор, чтобы прояснить состояние вертолетов и выяснить, что им требуется.Применительно к этой теме стоит иметь в виду, что в Перу (граничит с Эквадором – ред.) есть центр ремонта вертолетов. Или, может быть, некоторые подлежат ремонту на месте. Однако эти процедуры требуют времени и предполагают вложения. И это уже решения не политического, а технического характера.– В Эквадоре уже работает, хотя и не на полную мощность, гидроэнергетический комплекс "Тоачи Пилатон", который строился при участии российской компании "ТяжМаш". Как бы вы оценили это сотрудничество при строительстве комплекса?– Комплекс начал работу в ключевой момент, когда это нам было особенно нужно. У нас был огромный дефицит электроэнергии, и выработка электричества на "Тоачи Пилатон" сильно помогла снизить давление. При любой работе иногда случаются проблемы, но сейчас ситуация с "Тоачи Пилатон" отличная, комплекс функционирует почти на полную мощность. Думаю, это на самом деле открывает пространство для сотрудничества в будущем. Сделанная работа – лучшая демонстрация качества.– Если говорить о партнерстве в будущем, как еще Россия могла бы помочь Эквадору в сфере энергетической безопасности?– Правительство открыло возможность большего участия частных компаний и других стран в разных видах выработки электроэнергии. Это и геотермическая генерация, и ветряная, генерация из биомассы, а также гидроэлектростанции. Однако это, разумеется, не направлено на конкретную страну. Выбрано будет лучшее предложение.– То есть такая возможность присутствует, но конкретно с Россией разговоров не ведется?– Не ведется. Это открытый процесс. Мы в Турции брали в аренду плавучие электростанции, с российским участием у нас есть "Тоачи Пилатон". У всех свои сильные стороны. Правительство весьма серьезно подходит к этому вопросу, оно стремится решить проблему не только сейчас, но и с расчетом на будущее. Энергетический кризис у нас был ужасный – временами отключения на 12 часов и до 14 часов. Было очень тяжело для страны и для жизни людей.– Замечали ли вы рост интереса российских туристов к Эквадору за те несколько лет, которые уже провели на своем посту здесь?– Мы регулярно в соцсетях посольства рассказываем о достопримечательностях Эквадора. Интерес видели немалый, но все еще есть серьезная проблема – стоимость поездки. К сожалению, из-за санкций приехать в Эквадор очень дорого. У нас уже были некоторые гости из России, но я еще не видел масштабного потока российских туристов в Эквадор. В рамках туристической индустрии это почти ничто. Но проблема касается не только Эквадора, а всех стран Латинской Америки, с которыми нет прямого авиасообщения. Туристы, которые приезжают, – это люди с очень высоким уровнем дохода.При этом у россиян есть преимущество – в Эквадоре им не требуется виза. И в сравнительно небольшой стране есть такое, чего в России не увидишь. Очевидно, главной достопримечательностью остаются Галапагосские острова. Но многие туристы мне говорили, что им нравится бывать в городах Кито и Куэнка, ездить в горы. Один, бывший в Эквадоре недавно, рассказал, как он, пилот вертолета, облетел вулканы, а затем и побережье страны. Он был восхищен.– Идут ли дискуссии насчет запуска прямого авиасообщения? Есть ли планы по его запуску?– На данный момент нет такой возможности. В Эквадоре нет национального авиаперевозчика, а российские перевозчики пока не проявили интерес к Латинской Америке за пределами Кубы и Венесуэлы. Полагаю, в будущем, по мере изменения ситуации с санкциями, будет меняться и эта динамика. Я на самом деле надеюсь увидеть однажды обмен туристами с Россией. Тех эквадорцев, которые здесь побывали, Россия очаровала. Это очень интересная, чудесная страна, так что у туристического обмена большое будущее.

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https://ria.ru/20250218/rossija-2000147896.html

https://ria.ru/20250207/sprinchan-1997723654.html

https://ria.ru/20241012/turisty-1977710429.html

эквадор

россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), эквадор, россия, москва