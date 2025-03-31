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Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки - РИА Новости, 01.04.2025
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23:26 31.03.2025 (обновлено: 11:14 01.04.2025)
https://ria.ru/20250331/ogloblin-2008521835.html
Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки
Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки - РИА Новости, 01.04.2025
Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки
Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта" в ходе первого заседания по существу в 235-й... РИА Новости, 01.04.2025
2025-03-31T23:26:00+03:00
2025-04-01T11:14:00+03:00
россия
происшествия
александр оглоблин
московский гарнизонный военный суд
взятка
коррупция
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта" в ходе первого заседания по существу в 235-й гарнизонном военном суде в понедельник, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Довгань. "Сегодня суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в закрытом режиме. Прокурор зачитал обвинительное заключение, после которого Оглоблин признал вину, но с квалификацией следствия он не согласен", - рассказал адвокат. Он пояснил, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. По версии следствия, бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин. Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей, уголовное дело в отношении него рассматривает Московский гарнизонный военный суд. Что касается Оглоблина, процесс по его делу продолжится 9 апреля в 235-м гарнизонном военном суде.
https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html
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россия, происшествия, александр оглоблин, московский гарнизонный военный суд, взятка, коррупция, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Происшествия, Александр Оглоблин, Московский гарнизонный военный суд, Взятка, Коррупция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки

Генерал Оглоблин признал вину в суде по делу о получении взятки в 12 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин
Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта" в ходе первого заседания по существу в 235-й гарнизонном военном суде в понедельник, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Довгань.
"Сегодня суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в закрытом режиме. Прокурор зачитал обвинительное заключение, после которого Оглоблин признал вину, но с квалификацией следствия он не согласен", - рассказал адвокат.
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Он пояснил, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении.
По версии следствия, бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин.
Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей, уголовное дело в отношении него рассматривает Московский гарнизонный военный суд.
Что касается Оглоблина, процесс по его делу продолжится 9 апреля в 235-м гарнизонном военном суде.
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