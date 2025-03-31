https://ria.ru/20250331/ogloblin-2008521835.html

Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки

Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки - РИА Новости, 01.04.2025

Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки

Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта" в ходе первого заседания по существу в 235-й... РИА Новости, 01.04.2025

2025-03-31T23:26:00+03:00

2025-03-31T23:26:00+03:00

2025-04-01T11:14:00+03:00

россия

происшествия

александр оглоблин

московский гарнизонный военный суд

взятка

коррупция

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта" в ходе первого заседания по существу в 235-й гарнизонном военном суде в понедельник, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Довгань. "Сегодня суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в закрытом режиме. Прокурор зачитал обвинительное заключение, после которого Оглоблин признал вину, но с квалификацией следствия он не согласен", - рассказал адвокат. Он пояснил, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. По версии следствия, бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин. Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей, уголовное дело в отношении него рассматривает Московский гарнизонный военный суд. Что касается Оглоблина, процесс по его делу продолжится 9 апреля в 235-м гарнизонном военном суде.

https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html

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россия, происшествия, александр оглоблин, московский гарнизонный военный суд, взятка, коррупция, министерство обороны рф (минобороны рф)