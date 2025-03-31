https://ria.ru/20250331/obstrel-2008405644.html

Женщине, попавшей под ракетный удар ВСУ в ЛНР, ампутировали обе ноги

Женщине, попавшей под ракетный удар ВСУ в ЛНР, ампутировали обе ноги - РИА Новости, 31.03.2025

Женщине, попавшей под ракетный удар ВСУ в ЛНР, ампутировали обе ноги

Женщине, пострадавшей при ракетном ударе по жилому массиву в Лисичанске ЛНР, ампутировали обе ноги, ее состояние оценивается медиками как средней степени... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:35:00+03:00

2025-03-31T14:35:00+03:00

2025-03-31T14:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007986212_0:376:940:904_1920x0_80_0_0_b4c0e7f3a2397a0c31ed24e0fffc8bee.jpg

ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Женщине, пострадавшей при ракетном ударе по жилому массиву в Лисичанске ЛНР, ампутировали обе ноги, ее состояние оценивается медиками как средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник 28 марта сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске, в результате чего пострадали четыре человека. Позже власти ЛНР заявили, что число пострадавших увеличилось до семи. "Женщине, попавшей под обстрел в Лисичанске, ампутировали обе ноги. Состояние пострадавшей оценивается медиками как средней тяжести", - приводятся слова министра здравоохранения. Она уточнила, что пациентку уже перевели в отделение травматологии и ортопедии Луганской республиканской клинической больницы. "В минувшую пятницу женщине пришлось ампутировать и правую нижнюю конечность. Левую ногу женщина потеряла от взрыва (медики не смогли спасти ногу – ред.). Пациентка стабильна, ей оказывается вся необходимая помощь", - рассказала министр. По словам Пащенко, в больнице находятся еще двое пострадавших от обстрела в Лисичанске. "Один из раненых уже завтра планируется на выписку, второй с серьезным осколочным ранением левой кисти останется под наблюдением врачей. Через 2-3 недели медики планируют оперативное вмешательство по реконструкции кисти", - пояснила министр.

https://ria.ru/20250311/lisichansk-2004288208.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия