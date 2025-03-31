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Женщине, попавшей под ракетный удар ВСУ в ЛНР, ампутировали обе ноги - РИА Новости, 31.03.2025
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14:35 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/obstrel-2008405644.html
Женщине, попавшей под ракетный удар ВСУ в ЛНР, ампутировали обе ноги
Женщине, попавшей под ракетный удар ВСУ в ЛНР, ампутировали обе ноги - РИА Новости, 31.03.2025
Женщине, попавшей под ракетный удар ВСУ в ЛНР, ампутировали обе ноги
Женщине, пострадавшей при ракетном ударе по жилому массиву в Лисичанске ЛНР, ампутировали обе ноги, ее состояние оценивается медиками как средней степени... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:35:00+03:00
2025-03-31T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Женщине, пострадавшей при ракетном ударе по жилому массиву в Лисичанске ЛНР, ампутировали обе ноги, ее состояние оценивается медиками как средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник 28 марта сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске, в результате чего пострадали четыре человека. Позже власти ЛНР заявили, что число пострадавших увеличилось до семи. "Женщине, попавшей под обстрел в Лисичанске, ампутировали обе ноги. Состояние пострадавшей оценивается медиками как средней тяжести", - приводятся слова министра здравоохранения. Она уточнила, что пациентку уже перевели в отделение травматологии и ортопедии Луганской республиканской клинической больницы. "В минувшую пятницу женщине пришлось ампутировать и правую нижнюю конечность. Левую ногу женщина потеряла от взрыва (медики не смогли спасти ногу – ред.). Пациентка стабильна, ей оказывается вся необходимая помощь", - рассказала министр. По словам Пащенко, в больнице находятся еще двое пострадавших от обстрела в Лисичанске. "Один из раненых уже завтра планируется на выписку, второй с серьезным осколочным ранением левой кисти останется под наблюдением врачей. Через 2-3 недели медики планируют оперативное вмешательство по реконструкции кисти", - пояснила министр.
https://ria.ru/20250311/lisichansk-2004288208.html
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лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Женщине, попавшей под ракетный удар ВСУ в ЛНР, ампутировали обе ноги

Пострадавшей при ракетном обстреле ВСУ Лисичанска женщине ампутировали обе ноги

© Фото : "Лисичанск - колыбель Донбасса"/TelegramРакетный удар ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Ракетный удар ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : "Лисичанск - колыбель Донбасса"/Telegram
Ракетный удар ВСУ по Лисичанску в ЛНР
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Женщине, пострадавшей при ракетном ударе по жилому массиву в Лисичанске ЛНР, ампутировали обе ноги, ее состояние оценивается медиками как средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 28 марта сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске, в результате чего пострадали четыре человека. Позже власти ЛНР заявили, что число пострадавших увеличилось до семи.
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"Женщине, попавшей под обстрел в Лисичанске, ампутировали обе ноги. Состояние пострадавшей оценивается медиками как средней тяжести", - приводятся слова министра здравоохранения.
Она уточнила, что пациентку уже перевели в отделение травматологии и ортопедии Луганской республиканской клинической больницы.
"В минувшую пятницу женщине пришлось ампутировать и правую нижнюю конечность. Левую ногу женщина потеряла от взрыва (медики не смогли спасти ногу – ред.). Пациентка стабильна, ей оказывается вся необходимая помощь", - рассказала министр.
По словам Пащенко, в больнице находятся еще двое пострадавших от обстрела в Лисичанске.
"Один из раненых уже завтра планируется на выписку, второй с серьезным осколочным ранением левой кисти останется под наблюдением врачей. Через 2-3 недели медики планируют оперативное вмешательство по реконструкции кисти", - пояснила министр.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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