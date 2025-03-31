https://ria.ru/20250331/nikolaev-2008419020.html

Николаев: важно развивать Арктику, сохраняя экологический баланс

Николаев: важно развивать Арктику, сохраняя экологический баланс - РИА Новости, 31.03.2025

Николаев: важно развивать Арктику, сохраняя экологический баланс

Арктика – важная территория Якутии, которая занимает более половины ее площади. При этом, несмотря на полярный климат, в этой местности идет жизнь, развивается... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:13:00+03:00

2025-03-31T15:13:00+03:00

2025-03-31T15:13:00+03:00

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

арктика

экология

интервью

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Арктика – важная территория Якутии, которая занимает более половины ее площади. При этом, несмотря на полярный климат, в этой местности идет жизнь, развивается производство и инфраструктура. О том, как промышленное развитие поможет улучшить жизнь населения в регионе, какие проекты планирует реализовать Республика Саха для экономического развития Арктической зоны, а также о том, что привлекает молодые кадры в регион, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на IV Международном арктическом форуме.– Айсен Сергеевич, как Республика Саха участвует в реализации Стратегии по устойчивому развитию Арктики? В чем видите экономическое развитие Арктической зоны?– Арктика, безусловно, - важнейший регион для нашей страны. Для Якутии Арктика — это более половины ее территории: 1,6 миллиона квадратных километров. И, конечно, ее развитие крайне нам необходимо. Главная задача - через возобновление промышленного развития улучшить жизнь людей, которые сегодня там проживают, а это порядка 60 тысяч. Такие проекты (промышленного развития – ред.) уже начинают реализовываться. Например, Кючусскоезолоторудное месторождение, а также строительство атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга. Есть ряд проектов, которые сегодня в стадии изучения, они тоже связаны с добычей полезных ископаемых, в первую очередь, золота. Мы считаем также, что в ближайшие десятилетия будут проводиться серьезные работы на арктическом юге Якутии.Еще проекты связаны с развитием транспортной инфраструктуры. Запланировано строительство глубоководного порта в Найбе (село в Якутии – ред.), в агломерации "Тикси-Найба". Данный путь - сезонный, но он сокращает движение груза из Китая, например, до Европы почти в более чем 2,5 раза, и тем самым возрастает большой интерес у ряда различных компаний.Кроме того, мы должны решить вопрос создания телекоммуникационной инфраструктуры. Сегодня большая часть Арктики работает через спутник, это дорого, а также затрагивается малая мощность и скорость. Люди, которые там живут, хотят более быстрого интернета, поэтому в ближайшие годы реализуем проект "Синергия Арктики" с Минцифры. Он позволит провести высокоскоростной интернет во все районные центры и большинство населенных пунктов якутской Арктики.Подчеркну, что мы должны развивать Арктику экономически, но при этом сохранять экологический, а также социальный баланс. Наша задача, чтобы людям жилось лучше.– Как вы оцениваете текущее состояние инфраструктуры в арктических районах Якутии, какие проекты воплощаете в жизнь и какие стоит реализовать в ближайшие годы для улучшения качества жизни населения?– Здесь необходимо говорить о том, что строительство в Арктике очень дорогое. Например, в сравнении с Якутией, где средняя цена стоимости жилья достаточно высокая, строительство в Арктике примерно в полтора, два раза дороже. В последние годы мы реализуем практику строительства социальных объектов. За эти годы у нас построены замечательные каменные школы, также начали появляться больничные комплексы. Еще одна из важных задач - строительство дорог, которые необязательно должны быть круглогодичными, так как строительство зимников продленного действия уже во многих случаях способно решить вопросы транспортной доступности, а также обеспечить северный завоз.Также мы заканчиваем реализацию большого проекта по строительству торгово-логистических центров. Сегодня в 13 арктических районах Якутии открыто 10 таких центров, до конца года будет введено еще три. Это центры, в которые государство субсидирует транспортные расходы, и поставка социально значимых продовольственных товаров происходит по ценам близким к центральным зонам Якутии.Предполагаем, что будет и обратная загрузка, где центры смогут принимать от населения, например, дикоросы, рыбу и обеспечивать поставку уже в Якутск, а также в другие районы республики. Такие подходы позволят и уже позволяют качеству жизни в Арктике расти. Это заметно по удовлетворенности населения.– Что вы можете сказать о роли молодежи в развитии арктических территорий? Как вы планируете привлекать молодые кадры в арктические сферы экономики?– Молодежь — это тот ресурс, который необходим для развития такой огромной территории. Признавая необходимость привлечения со стороны для развития Арктики, в первую очередь, мы делаем приоритет на ту молодежь, которая сегодня уже у нас там есть. Главы районов заряжены на обучение населения в тех или иных проектах подготовки кадров и это правильно, так как эти люди знают свою землю и любят ее, работают на ней. Мы будем и дальше продолжать эту политику.Также для развития Арктики необходимо привлекать больше людей, и есть много молодых ребят, которые хотят поработать в непростых, с одной стороны, условиях. С другой стороны, где можно найти такие прекрасные места, как в Арктике, начиная от экологически чистых продуктов и заканчивая северным сиянием. Поэтому многие приезжают и остаются здесь.– Как Республика Саха справляется с вызовами, связанными с изменением климата в арктическом регионе и что делается для сохранения экологического баланса в регионе?– Эта проблема точно есть, и мы видим это. В особенности, в восточной Арктике, вдоль берега, видно, что среднегодовая температура повышается, за последние десятилетия она серьезно изменилась. Например, стали более снежные зимы, более теплая погода, а также это влечет за собой изменения всех сторон жизни людей. В первую очередь, мы должны ориентироваться в этой части не только на борьбу с глобальными изменениями. Работа должна быть нацелена на сохранение населенных пунктов, проведения ряда мероприятий, в том числе, постоянного мониторинга вечной мерзлоты и реагирования, в случае нарушения, чтобы не возникало угрозы жизни людей.

https://ria.ru/20250319/arktika-2006034916.html

https://ria.ru/20250317/yakutiya-2005543680.html

https://ria.ru/20250325/yakutiya-2007094796.html

республика саха (якутия)

арктика

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республика саха (якутия), айсен николаев, арктика, экология, интервью