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В Ленинградской области спасли детеныша нерпы - РИА Новости, 31.03.2025
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Хорошие новости
 
18:59 31.03.2025 (обновлено: 19:06 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/nerpa-2008495585.html
В Ленинградской области спасли детеныша нерпы
В Ленинградской области спасли детеныша нерпы - РИА Новости, 31.03.2025
В Ленинградской области спасли детеныша нерпы
Еще одного детеныша нерпы нашли в Сосновом Бору в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:59:00+03:00
2025-03-31T19:06:00+03:00
хорошие новости
сосновый бор
санкт-петербург
репино
фонд друзей балтийской нерпы
ленинградская аэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Еще одного детеныша нерпы нашли в Сосновом Бору в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. "Еще одну маленькую балтийскую нерпочку привезли нам из Соснового Бора сотрудники ЛАЭС. Вип-пациентка прибыла к нам на спецмашине атомной станции. Благодаря помощи энергетиков у нас на южном берегу залива образовался настоящий форпост по спасению тюленей, и удается достаточно быстро прибывать на место и перевозить пострадавших животных", — сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Первые в этом сезоне ластоногие поступили в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге в середине марта. Специалисты центра, который расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, готовы оперативно помочь животным, оказавшимся в опасности. В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20250331/peterburg-2008325985.html
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сосновый бор, санкт-петербург, репино, фонд друзей балтийской нерпы, ленинградская аэс, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Сосновый Бор, Санкт-Петербург, Репино, Фонд друзей балтийской нерпы, Ленинградская АЭС, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
В Ленинградской области спасли детеныша нерпы

В Сосновом Бору в Ленобласти нашли детеныша нерпы и отправили на реабилитацию

© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыДетеныш нерпы, найденный в Сосновом Бору, Ленинградская область
Детеныш нерпы, найденный в Сосновом Бору, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
Детеныш нерпы, найденный в Сосновом Бору, Ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Еще одного детеныша нерпы нашли в Сосновом Бору в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Еще одну маленькую балтийскую нерпочку привезли нам из Соснового Бора сотрудники ЛАЭС. Вип-пациентка прибыла к нам на спецмашине атомной станции. Благодаря помощи энергетиков у нас на южном берегу залива образовался настоящий форпост по спасению тюленей, и удается достаточно быстро прибывать на место и перевозить пострадавших животных", — сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Первые в этом сезоне ластоногие поступили в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге в середине марта.
Специалисты центра, который расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, готовы оперативно помочь животным, оказавшимся в опасности.
В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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Хорошие новостиСосновый БорСанкт-ПетербургРепиноФонд друзей балтийской нерпыЛенинградская АЭСГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
 
 
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