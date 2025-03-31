В Ленинградской области спасли детеныша нерпы
В Сосновом Бору в Ленобласти нашли детеныша нерпы и отправили на реабилитацию
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыДетеныш нерпы, найденный в Сосновом Бору, Ленинградская область
Детеныш нерпы, найденный в Сосновом Бору, Ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Еще одного детеныша нерпы нашли в Сосновом Бору в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Еще одну маленькую балтийскую нерпочку привезли нам из Соснового Бора сотрудники ЛАЭС. Вип-пациентка прибыла к нам на спецмашине атомной станции. Благодаря помощи энергетиков у нас на южном берегу залива образовался настоящий форпост по спасению тюленей, и удается достаточно быстро прибывать на место и перевозить пострадавших животных", — сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Первые в этом сезоне ластоногие поступили в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге в середине марта.
Специалисты центра, который расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, готовы оперативно помочь животным, оказавшимся в опасности.
В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.