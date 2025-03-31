https://ria.ru/20250331/minselkhoz-2008514881.html

В России в прошлом году собрали рекордный урожай винограда

В России в прошлом году собрали рекордный урожай винограда - РИА Новости, 31.03.2025

В России в прошлом году собрали рекордный урожай винограда

Валовый сбор винограда в России в прошлом году составил 908 тысяч тонн и это самый высокий показатель, сообщает Минсельхоз РФ. РИА Новости, 31.03.2025

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экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Валовый сбор винограда в России в прошлом году составил 908 тысяч тонн и это самый высокий показатель, сообщает Минсельхоз РФ. "Валовой сбор винограда в хозяйствах всех категорий составил 908 тысяч тонн, что является самым высоким показателем в современной России (в 2023 году - 882 тысячи тонн). Общая площадь виноградных насаждений достигла 110,2 тысячи гектаров, в том числе 86,4 тысячи гектаров виноградников находятся в настоящее время в плодоносящем возрасте", - говорится в сообщении. Там отметили, что сельхозтоваропроизводителями, за исключением личных подсобных хозяйств, в 2024 году заложено 7,43 тысячи гектаров новых виноградников. Самыми популярными сортами для закладки стали "каберне совиньон", "шардоне", "пино нуар". Наибольший прирост площадей виноградников отмечен в Республике Крым (+2,0 тысячи гектаров) и Краснодарском крае (+1,9 тысячи гектаров).

https://ria.ru/20250326/apk-2007421569.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)