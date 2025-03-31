https://ria.ru/20250331/mina-2008404320.html

В Днепропетровской области депутат подбросил мину к входу в военкомат

В Днепропетровской области депутат подбросил мину к входу в военкомат - РИА Новости, 31.03.2025

В Днепропетровской области депутат подбросил мину к входу в военкомат

В Криворожском районе Днепропетровской области депутат райсовета Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу военкомата сообщает украинское издание... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:33:00+03:00

2025-03-31T14:33:00+03:00

2025-03-31T14:33:00+03:00

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днепропетровская область

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Криворожском районе Днепропетровской области депутат райсовета Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу военкомата сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Криворожском районе местный депутат от партии "Европейская солидарность" Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в поселке городского типа Широкое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, депутат задержан, мина обезврежена. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250328/mobilizatsiya-2008024868.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, европейская солидарность, вооруженные силы украины