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В Днепропетровской области депутат подбросил мину к входу в военкомат - РИА Новости, 31.03.2025
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14:33 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/mina-2008404320.html
В Днепропетровской области депутат подбросил мину к входу в военкомат
В Днепропетровской области депутат подбросил мину к входу в военкомат - РИА Новости, 31.03.2025
В Днепропетровской области депутат подбросил мину к входу в военкомат
В Криворожском районе Днепропетровской области депутат райсовета Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу военкомата сообщает украинское издание... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:33:00+03:00
2025-03-31T14:33:00+03:00
в мире
днепропетровская область
украина
европейская солидарность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Криворожском районе Днепропетровской области депутат райсовета Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу военкомата сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Криворожском районе местный депутат от партии "Европейская солидарность" Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в поселке городского типа Широкое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, депутат задержан, мина обезврежена. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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в мире, днепропетровская область, украина, европейская солидарность, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Украина, Европейская солидарность, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области депутат подбросил мину к входу в военкомат

В Днепропетровской области местный депутат Ищенко подбросил мину ко входу в ТЦК

© Фото : соцсетиВ Криворожском районе Днепропетровской области депутат райсовета Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу военкомата
В Криворожском районе Днепропетровской области депутат райсовета Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу военкомата - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети
В Криворожском районе Днепропетровской области депутат райсовета Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу военкомата
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Криворожском районе Днепропетровской области депутат райсовета Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу военкомата сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Криворожском районе местный депутат от партии "Европейская солидарность" Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в поселке городского типа Широкое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, депутат задержан, мина обезврежена.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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В миреДнепропетровская областьУкраинаЕвропейская солидарностьВооруженные силы Украины
 
 
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