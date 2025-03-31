В Днепропетровской области депутат подбросил мину к входу в военкомат
В Днепропетровской области местный депутат Ищенко подбросил мину ко входу в ТЦК
© Фото : соцсетиВ Криворожском районе Днепропетровской области депутат райсовета Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу военкомата
© Фото : соцсети
В Криворожском районе Днепропетровской области депутат райсовета Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу военкомата
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Криворожском районе Днепропетровской области депутат райсовета Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу военкомата сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Криворожском районе местный депутат от партии "Европейская солидарность" Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в поселке городского типа Широкое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, депутат задержан, мина обезврежена.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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