https://ria.ru/20250331/medvedev-2008352607.html

Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков

Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков - РИА Новости, 31.03.2025

Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела "русофобией в острой форме",... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:30:00+03:00

2025-03-31T11:30:00+03:00

2025-03-31T11:30:00+03:00

россия

европа

дмитрий медведев

урсула фон дер ляйен

кайя каллас

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела "русофобией в острой форме", которая вызвана преувеличением воздействия России на жизнь Европы и европейцев. "Значительная часть европейских политиков заболела русоманией (она же русофобия) в острой форме. Эта психическая патология возникает на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он обозначил наличие характерных для этой патологии чередующихся стадий - маниакальной и депрессивной. Для первой из них, по его словам, "свойственны двигательное возбуждение, агрессивность, стремление задираться и нападать на более сильных лиц, не соизмеряя свои реальные возможности с объектом атаки". "Примеры больных в маниакальной стадии – пациенты Макрон, Стармер, Стубб и ряд других европейских политиков", - иронично отметил Медведев. Депрессивная стадия, продолжил он, "характеризуется меланхолией, упадком душевных и физических сил, расстройством пищевого поведения, а также ипохондрией и членовредительством". По его словам, "больной в депрессивной стадии русомании способен нанести вред самому себе". "В настоящий момент чаще наблюдается у женщин (Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас) либо у гермафродитов, страдающих наркозависимостью (пациенты Зеленский, Саакашвили)", - пишет Медведев.

https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html

https://ria.ru/20250211/rossiya-1998509741.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, в мире