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Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков - РИА Новости, 31.03.2025
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11:30 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008352607.html
Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков
Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков - РИА Новости, 31.03.2025
Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела "русофобией в острой форме",... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:30:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела "русофобией в острой форме", которая вызвана преувеличением воздействия России на жизнь Европы и европейцев. "Значительная часть европейских политиков заболела русоманией (она же русофобия) в острой форме. Эта психическая патология возникает на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он обозначил наличие характерных для этой патологии чередующихся стадий - маниакальной и депрессивной. Для первой из них, по его словам, "свойственны двигательное возбуждение, агрессивность, стремление задираться и нападать на более сильных лиц, не соизмеряя свои реальные возможности с объектом атаки". "Примеры больных в маниакальной стадии – пациенты Макрон, Стармер, Стубб и ряд других европейских политиков", - иронично отметил Медведев. Депрессивная стадия, продолжил он, "характеризуется меланхолией, упадком душевных и физических сил, расстройством пищевого поведения, а также ипохондрией и членовредительством". По его словам, "больной в депрессивной стадии русомании способен нанести вред самому себе". "В настоящий момент чаще наблюдается у женщин (Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас) либо у гермафродитов, страдающих наркозависимостью (пациенты Зеленский, Саакашвили)", - пишет Медведев.
https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html
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россия, европа, дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, в мире
Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, В мире
Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков

Медведев: большая часть европейских политиков заболела русофобией в острой форме

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела "русофобией в острой форме", которая вызвана преувеличением воздействия России на жизнь Европы и европейцев.
"Значительная часть европейских политиков заболела русоманией (она же русофобия) в острой форме. Эта психическая патология возникает на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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Он обозначил наличие характерных для этой патологии чередующихся стадий - маниакальной и депрессивной. Для первой из них, по его словам, "свойственны двигательное возбуждение, агрессивность, стремление задираться и нападать на более сильных лиц, не соизмеряя свои реальные возможности с объектом атаки".
"Примеры больных в маниакальной стадии – пациенты Макрон, Стармер, Стубб и ряд других европейских политиков", - иронично отметил Медведев.
Депрессивная стадия, продолжил он, "характеризуется меланхолией, упадком душевных и физических сил, расстройством пищевого поведения, а также ипохондрией и членовредительством". По его словам, "больной в депрессивной стадии русомании способен нанести вред самому себе".
"В настоящий момент чаще наблюдается у женщин (Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас) либо у гермафродитов, страдающих наркозависимостью (пациенты Зеленский, Саакашвили)", - пишет Медведев.
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