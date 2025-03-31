https://ria.ru/20250331/makron-2008449222.html

Макрон решил свою главную проблему

Макрон решил свою главную проблему - РИА Новости, 31.03.2025

Макрон решил свою главную проблему

Сегодня, 31 марта 2025 года, Франция вступила в эпоху большого террора. Нет, перед роскошным зданием Парижской мэрии не соорудили изобретение доктора Гильотена... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:36:00+03:00

2025-03-31T16:36:00+03:00

2025-03-31T17:13:00+03:00

аналитика

марин ле пен

в мире

франция

эммануэль макрон

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Сегодня, 31 марта 2025 года, Франция вступила в эпоху большого террора. Нет, перед роскошным зданием Парижской мэрии не соорудили изобретение доктора Гильотена по отделению головы от туловища (ту самую гильотину), но имя первого, точнее, первой приговоренной к политической гражданской казни известно. И главное — казнь уже состоялась. В стенах парижского суда. Бескровно. Но жестоко.Политически гильотинировали самого популярного политика Франции, лидера самой крупной фракции в нижней палате Нацассамблеи страны Марин Ле Пен. Парижский суд по полудоказанному/полунедоказанному обвинению в растрате чего-то там "европейского", каком-то фиктивном найме каких-то непонятных сторонников ее партии "Нацобъединения", по приговору, немедленно вступившему в силу, запретил Ле Пен участвовать в выборах.Разумеется, речь идет о следующих выборах, которые состоятся практически через два года тютелька в тютельку.Макрон — вперед, на выход и с песней. Третий мандат ему пытались, по слухам, организовать, но не решились. Поэтому в условиях немыслимого цейтнота по нахождению макроновского преемника — да, преемника, того, кто будет столь же послушен глобалистам, — было принято радикальное, системное, категорически непристойное, не соответствующее ни духу, ни букве закона решение уничтожить Марин Ле Пен политически.Сразу скажем, что практика найма на работу помощников и ассистентов в момент совершения вменяемых политику Ле Пен деяний была и легальна, и распространена чрезвычайно широко. Евродепутаты брали себе в качестве персонала родственников, знакомых и родственников знакомых. Это не вызывало никаких вопросов. Пока кому-то не показалось возможным из этой текущей практики устроить с помощью всей мощи юридического аппарата страны расправу.Первой жертвой пал наиболее вероятный на тот момент, судя по рейтингам, кандидат на высший пост в стране экс-премьер-министр Франсуа Фийон. Его уничтожали практически в прямом эфире, выливая ушаты грязи. И да, там тоже была жена — в качестве ассистентки Фийона, когда тот был парламентарием. И конечно же, она, эта жена, "ничего не делала". И деньги сравнительно большие получала. Приговор: Фийон — растратчик казенных денег, выжига, его жена — бездельница, короче, да здравствует французский суд, самый справедливый суд в мире! Все остальное было делом техники. Макрона вытаскивают (как "Моцарта финансов", "гения госуправления", "молодого красавца-политика") в первый тур, против него ставят Марин Ле Пен. За Макрона — все. Триумф кандидату и президенту от глобалистов обеспечен.Второй мандат, когда на руку сыграли сложившийся идеологический тоталитаризм, украинизация внутренней политики (это когда нами, русскими, пугают из каждого утюга), был завоеван куда как менее гладко и с куда как меньшей разницей. А когда ровно через месяц на голосовании уже в первом туре выборов в Европарламент французы выпотрошили Макрона как крикливого петуха, да так, что президенту пришлось распустить парламент, те, кто рулят французской политикой, поняли, что у них подгорает практически во всех местах.И хотя дело о предполагаемой растрате расследуется уже много лет, всегда, если нужно, все можно ускорить. Так, чтобы наверняка закатать в асфальт тех, кого закатать требуется. К слову, ушедшая давно в отставку прокурорша, надзиравшая за расследованием дела Франсуа Фийона, рассказала, как ее торопили (Как кто торопил? Кто надо, тот и торопил!) с открытием проверки, чтобы проверка эта совпала с течением избирательной кампании 2017-го.Очевидно, что сейчас ситуация изменилась. И если вдруг оставить Ле Пен на свободе, агитировать совершать политические шаги, то совершенно неизвестно, вернее, известно, что она может выйти победителем первого тура голосования в 2027 году.Совершить кульбит — все "против Ле Пен" — больше нереально. Экономика, точнее, то, что от нее останется, потребует таких решений, что у французов при новой гипотетической мадам президент могут поинтересоваться, а хотят ли они оставаться в НАТО, например. Поддерживают ли они санкционный режим в отношении России. Да и по поводу членства в ЕС у французов тоже имеются вопросы (общую еэсовскую конституцию они же так и не приняли в 2005-м на референдуме).Вот вам задачка со многими неизвестными, которую эти месяцы решали глобалисты. Фронда Братиславы или Будапешта — одна ситуация. Но фронда Парижа — совсем другой коленкор.Вот чтобы избежать неожиданностей, попыток вернуть стране суверенитет и — чем черт не шутит — начать организовывать плебисцит по "Фрекситу", сегодня днем в парижском суде над Марин Ле Пен совершили гражданскую казнь.И если у кого-то были иллюзии обо всех этих политесах, демократических процедурах, равенстве, независимой юстиции и прочем — самое время с ними расстаться.

https://ria.ru/20250331/lepen-2008442590.html

https://ria.ru/20250331/makron-2008237767.html

https://ria.ru/20250331/lepen-2008434346.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, марин ле пен, в мире, франция, эммануэль макрон