https://ria.ru/20250331/prigovor-2008390792.html
Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы
Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы - РИА Новости, 31.03.2025
Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы
Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года и запрету на участие в выборах президента Франции в 2027 году, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:53:00+03:00
2025-03-31T13:53:00+03:00
2025-03-31T14:18:00+03:00
париж
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приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости. Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года и запрету на участие в выборах президента Франции в 2027 году, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил в отношении мадам Ле Пен установить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, из них два условно, а два могут быть смягчены. Также она не сможет избираться в органы государственной власти на срок в пять лет", — сообщила судья Бенедикт де Пертюи.Ле Пен, таким образом, не отправится в тюрьму, и будет отбывать срок с электронным браслетом дома. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.Политика признали виновной в растрате средств Европарламента. Кроме того, обвинительный приговор вынесли еще восьми депутатам от партии "Национальное объединение", а 12 — признали виновными в сокрытии информации. Их приговорили к невозможности избираться в органы власти.Ле Пен покинула зал суда, не дожидаясь окончания чтения приговора.Дело против Ле ПенПроцесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Политиков обвиняли в том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".Суд постановил, что 12 человек фиктивно работали в Европарламенте в течение 11 лет. Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро. Таким образом члены партии, включая Ле Пен, не добивались личного обогащения, но это привело к обогащению партии, считает суд.Ле Пен также признали виновной в создании системы, "целью которой стало упрощение фиктивного найма с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья отметила, что евродепутат "несет личную ответственность" за действия ассистентов и оплату их работы.Ле Пен назвала такой приговор политической смертью.Кроме того, она считает, что решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году. Лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, в мире, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
Париж, В мире, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы
Ле Пен приговорили к 4 годам лишения свободы и запрету на участие в выборах
ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости. Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года и запрету на участие в выборах президента Франции в 2027 году, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил в отношении мадам Ле Пен установить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, из них два условно, а два могут быть смягчены. Также она не сможет избираться в органы государственной власти на срок в пять лет", — сообщила судья Бенедикт де Пертюи.
Ле Пен, таким образом, не отправится в тюрьму, и будет отбывать срок с электронным браслетом дома. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.
По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за политика были готовы проголосовать 37 процентов респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов. Ле Пен трижды баллотировалась на пост президента. В 2012-м она проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 годах она выходила во второй тур, но оба раза уступила Эммануэлю Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов.
Политика признали виновной в растрате средств Европарламента
. Кроме того, обвинительный приговор вынесли еще восьми депутатам от партии "Национальное объединение", а 12 — признали виновными в сокрытии информации. Их приговорили к невозможности избираться в органы власти.
Ле Пен покинула зал суда, не дожидаясь окончания чтения приговора.
Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Политиков обвиняли в том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".
Суд постановил, что 12 человек фиктивно работали в Европарламенте в течение 11 лет. Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро. Таким образом члены партии, включая Ле Пен, не добивались личного обогащения, но это привело к обогащению партии, считает суд.
Ле Пен также признали виновной в создании системы, "целью которой стало упрощение фиктивного найма с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья отметила, что евродепутат "несет личную ответственность" за действия ассистентов и оплату их работы.
Ле Пен назвала такой приговор политической смертью.
Кроме того, она считает, что решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году. Лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.