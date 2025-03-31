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Экс-кандидат в президенты Франции высказался о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
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14:19 31.03.2025 (обновлено: 14:23 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/lepen-2008399242.html
Экс-кандидат в президенты Франции высказался о приговоре Ле Пен
Экс-кандидат в президенты Франции высказался о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Экс-кандидат в президенты Франции высказался о приговоре Ле Пен
Экс-кандидат в президенты Франции и лидер правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур, комментируя приговор Марин Ле Пен во Франции, заявил, что политики дали... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:19:00+03:00
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в мире
франция
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марин ле пен
эрик земмур
европарламент
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции и лидер правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур, комментируя приговор Марин Ле Пен во Франции, заявил, что политики дали системе правосудия непомерные полномочия, не судьям решать, за кого голосовать людям. "Не судьям решать, за кого должны голосовать люди... Я сожалею, что политики сами дали эти непомерные полномочия системе правосудия. Это всё нужно изменить", - написал Земмур в соцсети X. Он указал на то, что Ле Пен имеет право выдвинуть свою кандидатуру на голосование. Судья в Париже в понедельник зачитал приговор Ле Пен и ещё 24 членам её партии в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов в Европарламенте. Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья Бенедикт де Пертюи, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Ле Пен получила запрет избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года.
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в мире, франция, париж, марин ле пен, эрик земмур, европарламент
В мире, Франция, Париж, Марин Ле Пен, Эрик Земмур, Европарламент
Экс-кандидат в президенты Франции высказался о приговоре Ле Пен

Экс-кандидат в президенты Франции Земмур: не судьям решать, за кого голосовать

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции и лидер правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур, комментируя приговор Марин Ле Пен во Франции, заявил, что политики дали системе правосудия непомерные полномочия, не судьям решать, за кого голосовать людям.
"Не судьям решать, за кого должны голосовать люди... Я сожалею, что политики сами дали эти непомерные полномочия системе правосудия. Это всё нужно изменить", - написал Земмур в соцсети X.
Он указал на то, что Ле Пен имеет право выдвинуть свою кандидатуру на голосование.
Судья в Париже в понедельник зачитал приговор Ле Пен и ещё 24 членам её партии в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов в Европарламенте. Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья Бенедикт де Пертюи, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Ле Пен получила запрет избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года.
Марин Ле Пен после заседания суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен
Вчера, 14:02
 
В миреФранцияПарижМарин Ле ПенЭрик ЗеммурЕвропарламент
 
 
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