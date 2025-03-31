https://ria.ru/20250331/kitaj-2008330719.html

СМИ: КНР не торопится планировать саммит с США после действий Трампа

СМИ: КНР не торопится планировать саммит с США после действий Трампа - РИА Новости, 31.03.2025

СМИ: КНР не торопится планировать саммит с США после действий Трампа

Китай с осторожностью относится к планированию саммита председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на фоне его мер по вопросам пошлин,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:39:00+03:00

2025-03-31T09:39:00+03:00

2025-03-31T09:39:00+03:00

в мире

китай

пекин

сша

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владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Китай с осторожностью относится к планированию саммита председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на фоне его мер по вопросам пошлин, Гренландии и Украины, хочет в преддверии мероприятия обговорить условия устойчивой сделки между странами, пишет газета New York Times со ссылкой на китайских чиновников. "Они (чиновники - ред.) были ошеломлены стремительными шагами Трампа по пошлинам, Гренландии, Украине... Они были напуганы его агрессивным отношением на публике к иностранным лидерам, например.. к Владимиру Зеленскому. Как следствие, они осторожно относятся к назначению даты саммита", - говорится в публикации. По данным газеты, Пекин не хочет принимать меры по планированию мероприятия до тех пор, пока стороны заранее не обговорят его детали, в том числе сделку между двумя странами, условия которой будут соблюдаться на протяжении всего второго президентского срока Трампа. Впрочем, администрация американского лидера еще не дала понять, какое соглашение может счесть приемлемым. По словам экспертов, знакомых с дискуссиями между американской и китайской сторонами, лидеры стран могут встретиться в сентябре в Нью-Йорке, примерно в то время, когда там будет проходить Генассамблея ООН. Однако, уточнили они, неясно, смогут ли Пекин и Вашингтон достичь к тому времени необходимых для встречи подвижек. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин начали обсуждать возможность встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит может состояться в июне на территории США. Подготовка к встрече проходит на фоне напряженности из-за разногласий в торговой сфере. В начале марта администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлины на китайские товары, объяснив это ролью Пекина в распространении наркотических веществ на американском рынке. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

https://ria.ru/20250329/metally-2008136132.html

https://ria.ru/20250312/ssha-2004453338.html

китай

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сша

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