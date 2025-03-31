https://ria.ru/20250331/izrail-2008462716.html

Израиль не сможет запугать Эрдогана давлением и угрозами, заявили в Турции

Израиль не сможет запугать Эрдогана давлением и угрозами, заявили в Турции - РИА Новости, 31.03.2025

Израиль не сможет запугать Эрдогана давлением и угрозами, заявили в Турции

Израильские власти не смогут запугать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана давлением и угрозами, он продолжит поддержку Палестины, заявил глава управления... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:18:00+03:00

2025-03-31T17:18:00+03:00

2025-03-31T17:18:00+03:00

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Израильские власти не смогут запугать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана давлением и угрозами, он продолжит поддержку Палестины, заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун. Ранее МИД Израиля назвал Эрдогана "одержимым ненавистником еврейского государства" за его якобы заявление о необходимости "уничтожения Израиля". "Если израильские власти думают, что смогут запугать Эрдогана клеветой, давлением и угрозами, то у нас для них плохие новости: наш президент будет стоять на стороне Палестины до тех пор, пока Палестина не станет свободной. Если израильское правительство не хочет, чтобы мы кричали о том, что его политика ошибочна, решение - очень простое: немедленно прекратить геноцид, кровопролитие и оккупацию. Несправедливость и военные преступления Израиля не проложат путь к созданию стабильного Государства Израиль и не позволят Ближнему Востоку стать стабильным, мирным и процветающим регионом", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации турецкого президента в соцсети Х. По словам Алтуна, турецкая сторона настоятельно призывает представителей израильского правительства воздержаться от выражения своей ненависти к Эрдогану. "Их (израильских властей - ред.) черная пропаганда и неправдивая риторика может повлиять только на уязвимые умы, но не на лидера, который построил всю свою политическую карьеру на борьбе за справедливость и мир во всем мире! Мы повторяем еще раз: всегда будем стоять на стороне Палестины. Палестина будет свободной!" - написал Алтун в соцсети Х. Отношения между Турцией и Израилем обострились на фоне начавшейся осенью 2023 года эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированной атакой палестинского движения ХАМАС на Израиль. Чиновники из обеих стран регулярно обмениваются взаимными оскорблениями и обвинениями различного характера. Как сообщал ранее турецкий дипломатический источник, все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще в октябре 2023 года. МИД Турции в ноябре 2023 года сообщил о решении отозвать турецкого посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. В мае 2024 года СМИ сообщали, что Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем, а Тель-Авив объявил, что найдет альтернативу торговле с Анкарой.

https://ria.ru/20250323/davlenie-2006813650.html

https://ria.ru/20250318/turtsija-2005811406.html

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в мире, турция, палестина, израиль, реджеп тайип эрдоган, хамас