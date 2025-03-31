Израиль не сможет запугать Эрдогана давлением и угрозами, заявили в Турции
Алтун: Израиль не запугает президента Турции Эрдогана давлением и угрозами
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Израильские власти не смогут запугать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана давлением и угрозами, он продолжит поддержку Палестины, заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.
Ранее МИД Израиля назвал Эрдогана "одержимым ненавистником еврейского государства" за его якобы заявление о необходимости "уничтожения Израиля".
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"Если израильские власти думают, что смогут запугать Эрдогана клеветой, давлением и угрозами, то у нас для них плохие новости: наш президент будет стоять на стороне Палестины до тех пор, пока Палестина не станет свободной. Если израильское правительство не хочет, чтобы мы кричали о том, что его политика ошибочна, решение - очень простое: немедленно прекратить геноцид, кровопролитие и оккупацию. Несправедливость и военные преступления Израиля не проложат путь к созданию стабильного Государства Израиль и не позволят Ближнему Востоку стать стабильным, мирным и процветающим регионом", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации турецкого президента в соцсети Х.
По словам Алтуна, турецкая сторона настоятельно призывает представителей израильского правительства воздержаться от выражения своей ненависти к Эрдогану.
"Их (израильских властей - ред.) черная пропаганда и неправдивая риторика может повлиять только на уязвимые умы, но не на лидера, который построил всю свою политическую карьеру на борьбе за справедливость и мир во всем мире! Мы повторяем еще раз: всегда будем стоять на стороне Палестины. Палестина будет свободной!" - написал Алтун в соцсети Х.
Отношения между Турцией и Израилем обострились на фоне начавшейся осенью 2023 года эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированной атакой палестинского движения ХАМАС на Израиль. Чиновники из обеих стран регулярно обмениваются взаимными оскорблениями и обвинениями различного характера. Как сообщал ранее турецкий дипломатический источник, все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще в октябре 2023 года. МИД Турции в ноябре 2023 года сообщил о решении отозвать турецкого посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа.
В мае 2024 года СМИ сообщали, что Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем, а Тель-Авив объявил, что найдет альтернативу торговле с Анкарой.