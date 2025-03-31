Рейтинг@Mail.ru
Израиль не сможет запугать Эрдогана давлением и угрозами, заявили в Турции - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/izrail-2008462716.html
Израиль не сможет запугать Эрдогана давлением и угрозами, заявили в Турции
Израиль не сможет запугать Эрдогана давлением и угрозами, заявили в Турции - РИА Новости, 31.03.2025
Израиль не сможет запугать Эрдогана давлением и угрозами, заявили в Турции
Израильские власти не смогут запугать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана давлением и угрозами, он продолжит поддержку Палестины, заявил глава управления... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:18:00+03:00
2025-03-31T17:18:00+03:00
в мире
турция
палестина
израиль
реджеп тайип эрдоган
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_79ed0617b4cf74e1a71c7abc85cb594a.jpg
АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Израильские власти не смогут запугать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана давлением и угрозами, он продолжит поддержку Палестины, заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун. Ранее МИД Израиля назвал Эрдогана "одержимым ненавистником еврейского государства" за его якобы заявление о необходимости "уничтожения Израиля". "Если израильские власти думают, что смогут запугать Эрдогана клеветой, давлением и угрозами, то у нас для них плохие новости: наш президент будет стоять на стороне Палестины до тех пор, пока Палестина не станет свободной. Если израильское правительство не хочет, чтобы мы кричали о том, что его политика ошибочна, решение - очень простое: немедленно прекратить геноцид, кровопролитие и оккупацию. Несправедливость и военные преступления Израиля не проложат путь к созданию стабильного Государства Израиль и не позволят Ближнему Востоку стать стабильным, мирным и процветающим регионом", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации турецкого президента в соцсети Х. По словам Алтуна, турецкая сторона настоятельно призывает представителей израильского правительства воздержаться от выражения своей ненависти к Эрдогану. "Их (израильских властей - ред.) черная пропаганда и неправдивая риторика может повлиять только на уязвимые умы, но не на лидера, который построил всю свою политическую карьеру на борьбе за справедливость и мир во всем мире! Мы повторяем еще раз: всегда будем стоять на стороне Палестины. Палестина будет свободной!" - написал Алтун в соцсети Х. Отношения между Турцией и Израилем обострились на фоне начавшейся осенью 2023 года эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированной атакой палестинского движения ХАМАС на Израиль. Чиновники из обеих стран регулярно обмениваются взаимными оскорблениями и обвинениями различного характера. Как сообщал ранее турецкий дипломатический источник, все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще в октябре 2023 года. МИД Турции в ноябре 2023 года сообщил о решении отозвать турецкого посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. В мае 2024 года СМИ сообщали, что Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем, а Тель-Авив объявил, что найдет альтернативу торговле с Анкарой.
https://ria.ru/20250323/davlenie-2006813650.html
https://ria.ru/20250318/turtsija-2005811406.html
турция
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_456:298:2789:2048_1920x0_80_0_0_e06af8828ccd6a3e4ad00509c6c7285a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, палестина, израиль, реджеп тайип эрдоган, хамас
В мире, Турция, Палестина, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС
Израиль не сможет запугать Эрдогана давлением и угрозами, заявили в Турции

Алтун: Израиль не запугает президента Турции Эрдогана давлением и угрозами

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Израильские власти не смогут запугать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана давлением и угрозами, он продолжит поддержку Палестины, заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.
Ранее МИД Израиля назвал Эрдогана "одержимым ненавистником еврейского государства" за его якобы заявление о необходимости "уничтожения Израиля".
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Глава МИД Турции призвал усилить давление на Израиль
23 марта, 19:30
"Если израильские власти думают, что смогут запугать Эрдогана клеветой, давлением и угрозами, то у нас для них плохие новости: наш президент будет стоять на стороне Палестины до тех пор, пока Палестина не станет свободной. Если израильское правительство не хочет, чтобы мы кричали о том, что его политика ошибочна, решение - очень простое: немедленно прекратить геноцид, кровопролитие и оккупацию. Несправедливость и военные преступления Израиля не проложат путь к созданию стабильного Государства Израиль и не позволят Ближнему Востоку стать стабильным, мирным и процветающим регионом", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации турецкого президента в соцсети Х.
По словам Алтуна, турецкая сторона настоятельно призывает представителей израильского правительства воздержаться от выражения своей ненависти к Эрдогану.
"Их (израильских властей - ред.) черная пропаганда и неправдивая риторика может повлиять только на уязвимые умы, но не на лидера, который построил всю свою политическую карьеру на борьбе за справедливость и мир во всем мире! Мы повторяем еще раз: всегда будем стоять на стороне Палестины. Палестина будет свободной!" - написал Алтун в соцсети Х.
Отношения между Турцией и Израилем обострились на фоне начавшейся осенью 2023 года эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированной атакой палестинского движения ХАМАС на Израиль. Чиновники из обеих стран регулярно обмениваются взаимными оскорблениями и обвинениями различного характера. Как сообщал ранее турецкий дипломатический источник, все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще в октябре 2023 года. МИД Турции в ноябре 2023 года сообщил о решении отозвать турецкого посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа.
В мае 2024 года СМИ сообщали, что Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем, а Тель-Авив объявил, что найдет альтернативу торговле с Анкарой.
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Турции назвали поддержку Западом ударов Израиля по Газе отвратительной
18 марта, 19:05
 
В миреТурцияПалестинаИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала