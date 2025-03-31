https://ria.ru/20250331/igo-2008492825.html
Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу
Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу - РИА Новости, 31.03.2025
Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу
Как войско Батыя завоевывало восточнославянские княжества, и почему те не смогли дать ему отпор. Какие войны разгорались на территории Северного Причерноморья, и какие земли Южной Руси отошли в состав Великого княжества Литовского. Как русским князьям удалось освободиться от гнета ордынского ига, и какие территории вернулись Московской Руси?
2025-03-31T14:00:00+03:00
2025-03-31T14:00:00+03:00
2025-03-31T18:55:00+03:00
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Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу
Как войско Батыя завоевывало восточнославянские княжества, и почему те не смогли дать ему отпор. Какие войны разгорались на территории Северного Причерноморья, и какие земли Южной Руси отошли в состав Великого княжества Литовского. Как русским князьям удалось освободиться от гнета ордынского ига, и какие территории вернулись Московской Руси?
audio/mpeg
Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу
Как войско Батыя завоевывало восточнославянские княжества, и почему те не смогли дать ему отпор. Какие войны разгорались на территории Северного Причерноморья, и какие земли Южной Руси отошли в состав Великого княжества Литовского. Как русским князьям удалось освободиться от гнета ордынского ига, и какие территории вернулись Московской Руси?
audio/mpeg
О том, как русские князья боролись с половцами, можно послушать в третьем эпизоде подкаста "Новороссия. Русский фронтир".Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ЧижовРедактор: Анастасия КудрявцеваГолос: Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
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русское географическое общество, история, черное море, донбасс, подкаст, аудио
Новороссия.Русский фронтир, Русское географическое общество, история, Черное море, Донбасс, Подкаст
Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу
Как войско Батыя завоевывало восточнославянские княжества, и почему те не смогли дать ему отпор. Какие войны разгорались на территории Северного Причерноморья, и какие земли Южной Руси отошли в состав Великого княжества Литовского. Как русским князьям удалось освободиться от гнета ордынского ига, и какие территории вернулись Московской Руси?