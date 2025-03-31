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Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу - РИА Новости, 31.03.2025
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Новороссия. Русский Фронтир - хедер - РИА Новости, 1920
Новороссия.Русский фронтир
 
14:00 31.03.2025 (обновлено: 18:55 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/igo-2008492825.html
Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу
Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу - РИА Новости, 31.03.2025
Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу
Как войско Батыя завоевывало восточнославянские княжества, и почему те не смогли дать ему отпор. Какие войны разгорались на территории Северного Причерноморья, и какие земли Южной Руси отошли в состав Великого княжества Литовского. Как русским князьям удалось освободиться от гнета ордынского ига, и какие территории вернулись Московской Руси?
2025-03-31T14:00:00+03:00
2025-03-31T18:55:00+03:00
новороссия.русский фронтир
русское географическое общество
история
черное море
донбасс
подкаст
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Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу
Как войско Батыя завоевывало восточнославянские княжества, и почему те не смогли дать ему отпор. Какие войны разгорались на территории Северного Причерноморья, и какие земли Южной Руси отошли в состав Великого княжества Литовского. Как русским князьям удалось освободиться от гнета ордынского ига, и какие территории вернулись Московской Руси?
audio/mpeg
Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу
Как войско Батыя завоевывало восточнославянские княжества, и почему те не смогли дать ему отпор. Какие войны разгорались на территории Северного Причерноморья, и какие земли Южной Руси отошли в состав Великого княжества Литовского. Как русским князьям удалось освободиться от гнета ордынского ига, и какие территории вернулись Московской Руси?
audio/mpeg
О том, как русские князья боролись с половцами, можно послушать в третьем эпизоде подкаста "Новороссия. Русский фронтир".Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ЧижовРедактор: Анастасия КудрявцеваГолос: Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
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русское географическое общество, история, черное море, донбасс, подкаст, аудио
Новороссия.Русский фронтир, Русское географическое общество, история, Черное море, Донбасс, Подкаст

Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу

Новороссия.Русский фронтир
Русь и Орда. Как славянские княжества почти 240 лет противостояли врагу
Вчера, 14:00
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Как войско Батыя завоевывало восточнославянские княжества, и почему те не смогли дать ему отпор. Какие войны разгорались на территории Северного Причерноморья, и какие земли Южной Руси отошли в состав Великого княжества Литовского. Как русским князьям удалось освободиться от гнета ордынского ига, и какие территории вернулись Московской Руси?
О том, как русские князья боролись с половцами, можно послушать в третьем эпизоде подкаста "Новороссия. Русский фронтир".
Эксперты эпизода:
  • кандидат исторических наук, доцент СПбГУ, руководитель Экскурсионно-туристской клиники СПбГУ Федор Никитович Веселов;
  • кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник музея-заповедника Куликово поле Александр Владимирович Шеков;
  • кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской Лаборатории древнерусской культуры Школы актуального гуманитарного знания Института общественных наук РАНХиГС Андрей Кузьмин.
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Звукорежиссер: Олег Чижов
Редактор: Анастасия Кудрявцева
Голос: Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
Новороссия.Русский фронтирРусское географическое обществоисторияЧерное мореДонбассПодкаст
 
 
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