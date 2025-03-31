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Гуцул попросила США защитить гагаузский народ от репрессий - РИА Новости, 31.03.2025
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13:16 31.03.2025 (обновлено: 13:17 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gutsul-2008382931.html
Гуцул попросила США защитить гагаузский народ от репрессий
Гуцул попросила США защитить гагаузский народ от репрессий - РИА Новости, 31.03.2025
Гуцул попросила США защитить гагаузский народ от репрессий
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул через адвокатов обратилась к властям США с просьбой защитить интересы гагаузского народа от репрессий со... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:16:00+03:00
2025-03-31T13:17:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул через адвокатов обратилась к властям США с просьбой защитить интересы гагаузского народа от репрессий со стороны Кишинева. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который и будет рассмотрен в понедельник. "В этот критический момент, когда молдавские демократические принципы грубо попираются, жесткая позиция вашей администрации важна как никогда. Если международное сообщество не примет меры, Кишинев воспримет это как разрешение на дальнейшие репрессии. Я призываю руководство США использовать все доступные дипломатические средства, чтобы предотвратить углубление кризиса и защитить права гагаузского народа", - говорится в обращении Гуцул, переданном через адвокатов. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007629469.html
https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008347678.html
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул попросила США защитить гагаузский народ от репрессий

Гуцул попросила США защитить гагаузский народ от репрессий со стороны Кишинева

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в суде
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул через адвокатов обратилась к властям США с просьбой защитить интересы гагаузского народа от репрессий со стороны Кишинева.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который и будет рассмотрен в понедельник.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Гуцул попросила Путина помочь в ее освобождении
27 марта, 10:36
«
"В этот критический момент, когда молдавские демократические принципы грубо попираются, жесткая позиция вашей администрации важна как никогда. Если международное сообщество не примет меры, Кишинев воспримет это как разрешение на дальнейшие репрессии. Я призываю руководство США использовать все доступные дипломатические средства, чтобы предотвратить углубление кризиса и защитить права гагаузского народа", - говорится в обращении Гуцул, переданном через адвокатов.
Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул
11:06
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Кишинев хочет установить внешнее управление в Гагаузии, заявила Гуцул
27 марта, 11:38
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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