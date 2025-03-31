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Сервис "Сим-карты" станет доступен на "Госуслугах" 1 апреля в 20.00 мск - РИА Новости, 31.03.2025
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22:40 31.03.2025 (обновлено: 23:32 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gosuslugi-2008518305.html
Сервис "Сим-карты" станет доступен на "Госуслугах" 1 апреля в 20.00 мск
Сервис "Сим-карты" станет доступен на "Госуслугах" 1 апреля в 20.00 мск - РИА Новости, 31.03.2025
Сервис "Сим-карты" станет доступен на "Госуслугах" 1 апреля в 20.00 мск
Сервис по отслеживанию зарегистрированных на абонента сим-карт заработает на "Госуслугах" 1 апреля в 20:00 мск, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T22:40:00+03:00
2025-03-31T23:32:00+03:00
общество
технологии
россия
госуслуги
мошенничество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сервис по отслеживанию зарегистрированных на абонента сим-карт заработает на "Госуслугах" 1 апреля в 20:00 мск, сообщило Минцифры в Telegram-канале. "Уже завтра, 1 апреля, в 20.00 пользователям Госуслуг станет доступен сервис "Сим-карты". Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены "серые" сим-карты", — подчеркнули в ведомстве.Там уточнили, что с 1 апреля на одного россиянина нельзя будет оформить более 20 сим-карт. При превышении этого лимита пользователю придется отказаться от лишних номеров до 1 ноября.В ведомстве отметили, что подобные меры необходимы для того, чтобы мошенники не получали сим-карты для массовых обзвонов. "Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним", — добавили в министерстве.Запуск сервиса ранее сегодня анонсировало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. В свою очередь, в Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса, но отметили, что технически к запуску все готово.В прошлый вторник Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству.Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты в феврале, первое чтение он прошел 18 марта. В четверг Совфед одобрил закон. При обсуждении закона спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что "большинство предложений Совета Федерации было учтено". По ее словам, область новых технологий динамично развивается, и уже за время подготовки закона появились новые риски, поэтому необходимо работать на опережение.
https://ria.ru/20250331/mvd-2008423879.html
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общество, технологии, россия, госуслуги, мошенничество
Общество, Технологии, Россия, Госуслуги, Мошенничество
Сервис "Сим-карты" станет доступен на "Госуслугах" 1 апреля в 20.00 мск

Сервис Госуслуг для проверки числа сим-карт заработает 1 апреля в 20.00 мск

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сервис по отслеживанию зарегистрированных на абонента сим-карт заработает на "Госуслугах" 1 апреля в 20:00 мск, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
«
"Уже завтра, 1 апреля, в 20.00 пользователям Госуслуг станет доступен сервис "Сим-карты". Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены "серые" сим-карты", — подчеркнули в ведомстве.
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Там уточнили, что с 1 апреля на одного россиянина нельзя будет оформить более 20 сим-карт. При превышении этого лимита пользователю придется отказаться от лишних номеров до 1 ноября.
В ведомстве отметили, что подобные меры необходимы для того, чтобы мошенники не получали сим-карты для массовых обзвонов.
«
"Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним", — добавили в министерстве.
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Запуск сервиса ранее сегодня анонсировало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. В свою очередь, в Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса, но отметили, что технически к запуску все готово.
В прошлый вторник Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству.
Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты в феврале, первое чтение он прошел 18 марта. В четверг Совфед одобрил закон. При обсуждении закона спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что "большинство предложений Совета Федерации было учтено". По ее словам, область новых технологий динамично развивается, и уже за время подготовки закона появились новые риски, поэтому необходимо работать на опережение.
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