https://ria.ru/20250331/germanija-2008514071.html

Германия продолжит поддерживать ввод новых санкций против России

Германия продолжит поддерживать ввод новых санкций против России - РИА Новости, 31.03.2025

Германия продолжит поддерживать ввод новых санкций против России

Германия продолжит поддерживать ввод новых санкций против Российской Федерации на уровне ЕС, заявила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T21:51:00+03:00

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2025-03-31T21:51:00+03:00

россия

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германия

михаэль кречмер

урсула фон дер ляйен

владимир путин

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БЕРЛИН, 31 мар – РИА Новости. Германия продолжит поддерживать ввод новых санкций против Российской Федерации на уровне ЕС, заявила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил агентству DPA, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России. "Мы всегда поддерживали санкции, принимаемые в рамках ЕС, и продолжим это делать и в будущем", - заявила Хоффман в ходе брифинга кабинета министров страны, отвечая на вопрос журналиста о высказывании Кречмера. Также представитель кабмина подчеркнула, что считает санкции, введенные против России после начала конфликта на Украине "оправданными, разумными и эффективными". В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20250328/tramp-2008063489.html

https://ria.ru/20241015/sanktsii-1978069210.html

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россия, украина, германия, михаэль кречмер, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире