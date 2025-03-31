https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008378328.html

Глава Гагаузии призвала Трампа предотвратить внутренний конфликт в Молдавии

Глава Гагаузии призвала Трампа предотвратить внутренний конфликт в Молдавии - РИА Новости, 31.03.2025

Глава Гагаузии призвала Трампа предотвратить внутренний конфликт в Молдавии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул через адвокатов обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить возможный гражданский... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:57:00+03:00

2025-03-31T12:57:00+03:00

2025-03-31T13:15:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул через адвокатов обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить возможный гражданский конфликт между Кишиневом и автономией.Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который и будет рассмотрен в понедельник."Я прошу у господина президента США, как у лидера сверхдержавы, моральной и политической поддержки. Ваше лидерство может помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт и положить конец эскалации, вызванной режимом партии "Действие и солидарность", - говорится в обращении Гуцул, переданном через адвокатов.Она подчеркивает, что Гагаузия сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны властей Молдавии, которые "уничтожают политическую оппозицию, попирают права и ущемляют жителей Гагаузии". Гуцул полагает, что Европейский союз фактически поощряет эти незаконные действия, давая властям в Кишинева карт-бланш на политические репрессии.Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008347678.html

https://ria.ru/20250330/gutsul-2008243776.html

https://ria.ru/20250329/gutsul-2008158116.html

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