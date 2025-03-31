https://ria.ru/20250331/ekspert-2008345490.html

Эксперт назвал время психологического дедлайна для Трампа по Украине

Эксперт назвал время психологического дедлайна для Трампа по Украине - РИА Новости, 31.03.2025

Эксперт назвал время психологического дедлайна для Трампа по Украине

Психологическим дедлайном для президента США Дональда Трампа в вопросе договоренности о прекращении огня на Украине может быть середина июня, считает научный... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:51:00+03:00

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2025-03-31T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Психологическим дедлайном для президента США Дональда Трампа в вопросе договоренности о прекращении огня на Украине может быть середина июня, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине. "Психологическим дедлайном в этой ситуации может стать ПМЭФ (Петербургский экономический форум, проходит традиционно в начале лета - ред.). Не Пасха 20 апреля, поскольку осталось меньше трех недель и договориться за это время очень трудно, и даже не День Победы. А середине июня может быть неким дедлайном, потому что потом мы упираемся в летние отпуска, дипломатическая активность снижается. Для Трампа важен медийный аспект, который тоже будет потом ниже. Это то время, которым мы располагаем, чтобы добиться каких-то реальных результатов, которые Трамп мог бы обозначить как крупную внешнеполитическую победу", - предположил эксперт в комментарии РИА Новости. В данном случае психологический дедлайн существует скорее для самого Трампа, чем для России, отметил Кортунов. "В том смысле, что Трамп строит свою внешнюю политику как некую цепочку сделок, о чем он сам неоднократно говорил. Как бизнесмен он склонен заключать эти сделки быстро. Если сделки не получаются, то он переходит к каким-то другим возможностям", - указал эксперт. Если этот дедлайн пройдет, но ничего не изменится, последствия будут для всех остальных аспектов российско-американских отношений, потому что они так или иначе привязаны к идее прекращения огня, считает он. "Тут принципиальная разница в подходе к проблемам – Россия пытается подходить к отношениям с США комплексно, нужно восстановить работу посольств и так далее, а в Вашингтоне подход проектный. У Трампа есть идея проекта сделки по Украине, и если он проваливается, то все остальное интересует его гораздо меньше", - подчеркнул Кортунов. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008307118.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008233979.html

https://ria.ru/20250216/tramp-1999707602.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, андрей кортунов, в мире