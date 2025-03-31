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В Дагестане завели дело на водителя, протащившего полицейского на капоте - РИА Новости, 31.03.2025
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12:21 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/dagestan-2008368751.html
В Дагестане завели дело на водителя, протащившего полицейского на капоте
В Дагестане завели дело на водителя, протащившего полицейского на капоте - РИА Новости, 31.03.2025
В Дагестане завели дело на водителя, протащившего полицейского на капоте
Уголовное дело заведено в отношении водителя в Дагестане, протащившего на капоте своего автомобиля полицейского, который пытался его остановить, сообщается в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:21:00+03:00
2025-03-31T12:21:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении водителя в Дагестане, протащившего на капоте своего автомобиля полицейского, который пытался его остановить, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в МВД республики сообщили, что 30 марта в селе Дылым столкнулись две легковушки, никто не пострадал. Отмечалось, что водитель, ставший виновником аварии и скрывшийся с места происшествия, протащил на капоте своего автомобиля полицейского, пытавшегося его остановить. Полицейским удалось остановить машину нарушителя, за рулем оказался 42-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "В Дагестане водитель протащил полицейского на капоте, пытаясь скрыться с места ДТП... По данному факту... возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении. Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20250328/arest-2008042452.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане завели дело на водителя, протащившего полицейского на капоте

СК завел дело против водителя в Дагестане, протащившего полицейского на капоте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении водителя в Дагестане, протащившего на капоте своего автомобиля полицейского, который пытался его остановить, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в МВД республики сообщили, что 30 марта в селе Дылым столкнулись две легковушки, никто не пострадал. Отмечалось, что водитель, ставший виновником аварии и скрывшийся с места происшествия, протащил на капоте своего автомобиля полицейского, пытавшегося его остановить. Полицейским удалось остановить машину нарушителя, за рулем оказался 42-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Курcкой области арестовали общественника за неповиновение полиции
28 марта, 20:33
«
"В Дагестане водитель протащил полицейского на капоте, пытаясь скрыться с места ДТП... По данному факту... возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до полиции на капоте
19 ноября 2024, 15:29
 
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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