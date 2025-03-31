https://ria.ru/20250331/dagestan-2008368751.html

В Дагестане завели дело на водителя, протащившего полицейского на капоте

В Дагестане завели дело на водителя, протащившего полицейского на капоте - РИА Новости, 31.03.2025

В Дагестане завели дело на водителя, протащившего полицейского на капоте

Уголовное дело заведено в отношении водителя в Дагестане, протащившего на капоте своего автомобиля полицейского, который пытался его остановить, сообщается в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:21:00+03:00

2025-03-31T12:21:00+03:00

2025-03-31T12:21:00+03:00

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении водителя в Дагестане, протащившего на капоте своего автомобиля полицейского, который пытался его остановить, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в МВД республики сообщили, что 30 марта в селе Дылым столкнулись две легковушки, никто не пострадал. Отмечалось, что водитель, ставший виновником аварии и скрывшийся с места происшествия, протащил на капоте своего автомобиля полицейского, пытавшегося его остановить. Полицейским удалось остановить машину нарушителя, за рулем оказался 42-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "В Дагестане водитель протащил полицейского на капоте, пытаясь скрыться с места ДТП... По данному факту... возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении. Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20250328/arest-2008042452.html

https://ria.ru/20241119/tuva-1984634070.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан