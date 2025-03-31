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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе - РИА Новости, 31.03.2025
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10:45 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/azerbajdzhan-2008345242.html
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе - РИА Новости, 31.03.2025
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе
Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в осуществлении разведывательных полетов на границе с использованием беспилотных летательных аппаратов и... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:45:00+03:00
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БАКУ/ЕРЕВАН, 31 мар - РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в осуществлении разведывательных полетов на границе с использованием беспилотных летательных аппаратов и обстрелах на границе, армянское военное ведомство опровергло это заявление, сообщив, что огонь на границе открыли азербайджанские военные, в результате чего был поврежден жилой дом. "Тридцатого марта в 21:25 (20:25 мск) подразделения вооружённых сил Армении вновь предприняли попытку осуществить разведывательные полёты с использованием беспилотных летательных аппаратов и дронов над позициями азербайджанской армии, расположенными напротив позиций в направлении населенного пункта Герензур", - сообщила пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана. По его данным, эта попытка была пресечена. В ведомстве также отметили, что 30 марта в ночные часы подразделения вооруженных сил Армении несколько раз с перерывами подвергали обстрелам из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. В минобороны Армении заявили, что это сообщение не соответствует действительности. "Сообщаем также, что 31 марта, примерно 00.50 (23.30 мск), подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хнацах (Сюникская область), в результате чего был поврежден жилой дом. Пострадавших нет", - говорится в сообщении военного ведомства Армении. В нем напомнили, что аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный механизм для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации об этом, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение. "Министерство обороны Армении подтверждает, что, в соответствии с позицией аппарата премьер-министра Республики Армения, готово расследовать факты, подтверждающие заявление минобороны Азербайджана, при их передаче армянской стороне. Одновременно призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в населенном пункте Хнацах и выступить с публичными разъяснениями", - заявили в армянском минобороны.
https://ria.ru/20250331/armenija-2008331468.html
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в мире, армения, азербайджан, баку
В мире, Армения, Азербайджан, Баку
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в разведывательных полетах на границе

© Фото : Минобороны АрменииВоеннослужащий Армении на границе с Азербайджаном
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Минобороны Армении
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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БАКУ/ЕРЕВАН, 31 мар - РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в осуществлении разведывательных полетов на границе с использованием беспилотных летательных аппаратов и обстрелах на границе, армянское военное ведомство опровергло это заявление, сообщив, что огонь на границе открыли азербайджанские военные, в результате чего был поврежден жилой дом.
"Тридцатого марта в 21:25 (20:25 мск) подразделения вооружённых сил Армении вновь предприняли попытку осуществить разведывательные полёты с использованием беспилотных летательных аппаратов и дронов над позициями азербайджанской армии, расположенными напротив позиций в направлении населенного пункта Герензур", - сообщила пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана. По его данным, эта попытка была пресечена. В ведомстве также отметили, что 30 марта в ночные часы подразделения вооруженных сил Армении несколько раз с перерывами подвергали обстрелам из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.
В минобороны Армении заявили, что это сообщение не соответствует действительности. "Сообщаем также, что 31 марта, примерно 00.50 (23.30 мск), подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хнацах (Сюникская область), в результате чего был поврежден жилой дом. Пострадавших нет", - говорится в сообщении военного ведомства Армении.
В нем напомнили, что аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный механизм для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации об этом, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение. "Министерство обороны Армении подтверждает, что, в соответствии с позицией аппарата премьер-министра Республики Армения, готово расследовать факты, подтверждающие заявление минобороны Азербайджана, при их передаче армянской стороне. Одновременно призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в населенном пункте Хнацах и выступить с публичными разъяснениями", - заявили в армянском минобороны.
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