https://ria.ru/20250331/azerbajdzhan-2008345242.html

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе - РИА Новости, 31.03.2025

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе

Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в осуществлении разведывательных полетов на границе с использованием беспилотных летательных аппаратов и... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:45:00+03:00

2025-03-31T10:45:00+03:00

2025-03-31T10:45:00+03:00

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БАКУ/ЕРЕВАН, 31 мар - РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в осуществлении разведывательных полетов на границе с использованием беспилотных летательных аппаратов и обстрелах на границе, армянское военное ведомство опровергло это заявление, сообщив, что огонь на границе открыли азербайджанские военные, в результате чего был поврежден жилой дом. "Тридцатого марта в 21:25 (20:25 мск) подразделения вооружённых сил Армении вновь предприняли попытку осуществить разведывательные полёты с использованием беспилотных летательных аппаратов и дронов над позициями азербайджанской армии, расположенными напротив позиций в направлении населенного пункта Герензур", - сообщила пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана. По его данным, эта попытка была пресечена. В ведомстве также отметили, что 30 марта в ночные часы подразделения вооруженных сил Армении несколько раз с перерывами подвергали обстрелам из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. В минобороны Армении заявили, что это сообщение не соответствует действительности. "Сообщаем также, что 31 марта, примерно 00.50 (23.30 мск), подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хнацах (Сюникская область), в результате чего был поврежден жилой дом. Пострадавших нет", - говорится в сообщении военного ведомства Армении. В нем напомнили, что аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный механизм для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации об этом, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение. "Министерство обороны Армении подтверждает, что, в соответствии с позицией аппарата премьер-министра Республики Армения, готово расследовать факты, подтверждающие заявление минобороны Азербайджана, при их передаче армянской стороне. Одновременно призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в населенном пункте Хнацах и выступить с публичными разъяснениями", - заявили в армянском минобороны.

https://ria.ru/20250331/armenija-2008331468.html

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