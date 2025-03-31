https://ria.ru/20250331/armeniya-2008466526.html

В Госдуме прокомментировали отказ Армении от финансирования ОДКБ

В Госдуме прокомментировали отказ Армении от финансирования ОДКБ - РИА Новости, 31.03.2025

В Госдуме прокомментировали отказ Армении от финансирования ОДКБ

Отказ Еревана делать взнос в финансирование ОДКБ подтверждает, что Армения делает все возможное, чтобы выслужиться перед Западом, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:34:00+03:00

2025-03-31T17:34:00+03:00

2025-03-31T17:34:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Отказ Еревана делать взнос в финансирование ОДКБ подтверждает, что Армения делает все возможное, чтобы выслужиться перед Западом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). В пресс-службе МИД Армении сообщили, что Ереван уведомил секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о своем решении воздержаться от подписания документа, предусматривающего финансирование ОДКБ. "Ереван делает все возможное, чтобы выслужиться перед Западом – парламент Армении даже принял официальное решение о вступлении в ЕС", - сказал Журавлев, комментируя решение Еревана воздержаться от подписания документа по финансированию ОДКБ. Он отметил, что такой резолюции нет ни у одной из стран-участниц Евросоюза, так как она просто не нужна даже в виде формальности. "Сейчас отказываются платить в ОДКБ, и сразу возникает вопрос: а платили ли когда-нибудь? В открытых источниках об этом нет никакой информации", - добавил депутат Госдумы. Парламентарий напомнил, как силы ОДКБ принимали участие в поддержании порядка в Казахстане, и тогда 200 военных из Армении "героически" заняли никем не оборонявшийся хлебокомбинат, и на этом их действия закончились. "Пусть уже... выйдет, наконец, из организации, разорвет все связи с Россией – и будет очень быстро поглощена соседями, у которых к Армении, между прочим, сохраняются территориальные претензии. Никто из НАТО или ЕС и пальцем не пошевелит, чтобы помочь", - считает Журавлев.

https://ria.ru/20250307/odkb-2003541316.html

https://ria.ru/20250210/mid-1998339012.html

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Ольга Фомченкова

армения, ереван, казахстан, алексей журавлев , одкб, госдума рф, евросоюз, в мире