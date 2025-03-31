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Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева - РИА Новости, 31.03.2025
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15:47 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/apachev-2008431735.html
Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева
Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева - РИА Новости, 31.03.2025
Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева
В курский Центр управления регионом поступило более 100 обращений, которые касались доступа на освобожденные территории Курской области и ситуации с блогером... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:47:00+03:00
2025-03-31T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
аким апачев
александр хинштейн
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КУРСК, 31 мар – РИА Новости. В курский Центр управления регионом поступило более 100 обращений, которые касались доступа на освобожденные территории Курской области и ситуации с блогером Акимом Апачевым, делавшим надписи на стенах в Судже, сообщил руководитель ЦУР региона Григорий Цуканов. В воскресенье 23 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум три состава административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения. "Более 100 обращений поступило относительно доступа к освобожденным территориям и во многом связано с ситуацией с блогером Акимом Апачевым. Помимо того, что пользователи в целом были недовольны его поступками в данной ситуации, поступали просьбы о том, чтобы более жестко контролировать нахождение на освобожденных территориях посторонних лиц и применять в отношении них более жесткие меры", - рассказал Цуканов в ходе еженедельного заседания правительства Курской области. Врио губернатора региона, в свою очередь, добавил, что жители приграничья беспокоятся за сохранность своих домов, а также за обеспечение правопорядка на освобожденных территориях. "Появление любых людей, не являющихся должностными лицами, которые по долгу службы там должны находиться, конечно же, недопустимо. Называете историю с этим блогером. Надеюсь, что суд даст соответствующую оценку его действиям", - заявил Хинштейн. Ранее он запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева. Более 87% участников опроса не верят в его раскаяние.
https://ria.ru/20250324/hinshtejn-2006884208.html
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курская область, суджа, аким апачев, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Аким Апачев, Александр Хинштейн
Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева

Цуканов: более ста обращений поступило из-за ситуации с блогером Апачевым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Аким Апачев
Музыкант Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Музыкант Аким Апачев. Архивное фото
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КУРСК, 31 мар – РИА Новости. В курский Центр управления регионом поступило более 100 обращений, которые касались доступа на освобожденные территории Курской области и ситуации с блогером Акимом Апачевым, делавшим надписи на стенах в Судже, сообщил руководитель ЦУР региона Григорий Цуканов.
В воскресенье 23 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум три состава административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Хинштейн прокомментировал извинения Апачева за вандализм в Судже
24 марта, 10:19
"Более 100 обращений поступило относительно доступа к освобожденным территориям и во многом связано с ситуацией с блогером Акимом Апачевым. Помимо того, что пользователи в целом были недовольны его поступками в данной ситуации, поступали просьбы о том, чтобы более жестко контролировать нахождение на освобожденных территориях посторонних лиц и применять в отношении них более жесткие меры", - рассказал Цуканов в ходе еженедельного заседания правительства Курской области.
Врио губернатора региона, в свою очередь, добавил, что жители приграничья беспокоятся за сохранность своих домов, а также за обеспечение правопорядка на освобожденных территориях.
«
"Появление любых людей, не являющихся должностными лицами, которые по долгу службы там должны находиться, конечно же, недопустимо. Называете историю с этим блогером. Надеюсь, что суд даст соответствующую оценку его действиям", - заявил Хинштейн.
Ранее он запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева. Более 87% участников опроса не верят в его раскаяние.
"Проверяем каждый метр": Как российские войска освобождают Курскую область
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.

Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.

Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.

Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.

Сгоревшая САУ Богдана ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.

Бойцы ВС РФ с трофейным оружием на остановке хутора Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденной российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.

Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.

Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 10

ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 10

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 10

Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 10

Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 10

Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 10

Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаАким АпачевАлександр Хинштейн
 
 
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