https://ria.ru/20250331/apachev-2008431735.html
Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева
Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева - РИА Новости, 31.03.2025
Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева
В курский Центр управления регионом поступило более 100 обращений, которые касались доступа на освобожденные территории Курской области и ситуации с блогером... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:47:00+03:00
2025-03-31T15:47:00+03:00
2025-03-31T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
аким апачев
александр хинштейн
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КУРСК, 31 мар – РИА Новости. В курский Центр управления регионом поступило более 100 обращений, которые касались доступа на освобожденные территории Курской области и ситуации с блогером Акимом Апачевым, делавшим надписи на стенах в Судже, сообщил руководитель ЦУР региона Григорий Цуканов. В воскресенье 23 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум три состава административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения. "Более 100 обращений поступило относительно доступа к освобожденным территориям и во многом связано с ситуацией с блогером Акимом Апачевым. Помимо того, что пользователи в целом были недовольны его поступками в данной ситуации, поступали просьбы о том, чтобы более жестко контролировать нахождение на освобожденных территориях посторонних лиц и применять в отношении них более жесткие меры", - рассказал Цуканов в ходе еженедельного заседания правительства Курской области. Врио губернатора региона, в свою очередь, добавил, что жители приграничья беспокоятся за сохранность своих домов, а также за обеспечение правопорядка на освобожденных территориях. "Появление любых людей, не являющихся должностными лицами, которые по долгу службы там должны находиться, конечно же, недопустимо. Называете историю с этим блогером. Надеюсь, что суд даст соответствующую оценку его действиям", - заявил Хинштейн. Ранее он запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева. Более 87% участников опроса не верят в его раскаяние.
https://ria.ru/20250324/hinshtejn-2006884208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджа, аким апачев, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Аким Апачев, Александр Хинштейн
Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева
Цуканов: более ста обращений поступило из-за ситуации с блогером Апачевым
КУРСК, 31 мар – РИА Новости. В курский Центр управления регионом поступило более 100 обращений, которые касались доступа на освобожденные территории Курской области и ситуации с блогером Акимом Апачевым, делавшим надписи на стенах в Судже, сообщил руководитель ЦУР региона Григорий Цуканов.
В воскресенье 23 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум три состава административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения.
"Более 100 обращений поступило относительно доступа к освобожденным территориям и во многом связано с ситуацией с блогером Акимом Апачевым. Помимо того, что пользователи в целом были недовольны его поступками в данной ситуации, поступали просьбы о том, чтобы более жестко контролировать нахождение на освобожденных территориях посторонних лиц и применять в отношении них более жесткие меры", - рассказал Цуканов в ходе еженедельного заседания правительства Курской области.
Врио губернатора региона, в свою очередь, добавил, что жители приграничья беспокоятся за сохранность своих домов, а также за обеспечение правопорядка на освобожденных территориях.
«
"Появление любых людей, не являющихся должностными лицами, которые по долгу службы там должны находиться, конечно же, недопустимо. Называете историю с этим блогером. Надеюсь, что суд даст соответствующую оценку его действиям", - заявил Хинштейн.
Ранее он запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева. Более 87% участников опроса не верят в его раскаяние.
"Проверяем каждый метр": Как российские войска освобождают Курскую область
ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.
1 из 10
Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.
2 из 10
Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.
3 из 10
Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
4 из 10
На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.
5 из 10
Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.
6 из 10
На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.
7 из 10
Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.
8 из 10
На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.
9 из 10
Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
10 из 10
ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.
1 из 10
Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.
2 из 10
Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.
3 из 10
Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
4 из 10
На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.
5 из 10
Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.
6 из 10
На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.
7 из 10
Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.
8 из 10
На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.
9 из 10
Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
10 из 10