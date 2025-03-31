https://ria.ru/20250331/apachev-2008431735.html

Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева

Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева - РИА Новости, 31.03.2025

Курские власти рассказали о реакции жителей на поступок Апачева

В курский Центр управления регионом поступило более 100 обращений, которые касались доступа на освобожденные территории Курской области и ситуации с блогером... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:47:00+03:00

2025-03-31T15:47:00+03:00

2025-03-31T15:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

аким апачев

александр хинштейн

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КУРСК, 31 мар – РИА Новости. В курский Центр управления регионом поступило более 100 обращений, которые касались доступа на освобожденные территории Курской области и ситуации с блогером Акимом Апачевым, делавшим надписи на стенах в Судже, сообщил руководитель ЦУР региона Григорий Цуканов. В воскресенье 23 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум три состава административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения. "Более 100 обращений поступило относительно доступа к освобожденным территориям и во многом связано с ситуацией с блогером Акимом Апачевым. Помимо того, что пользователи в целом были недовольны его поступками в данной ситуации, поступали просьбы о том, чтобы более жестко контролировать нахождение на освобожденных территориях посторонних лиц и применять в отношении них более жесткие меры", - рассказал Цуканов в ходе еженедельного заседания правительства Курской области. Врио губернатора региона, в свою очередь, добавил, что жители приграничья беспокоятся за сохранность своих домов, а также за обеспечение правопорядка на освобожденных территориях. "Появление любых людей, не являющихся должностными лицами, которые по долгу службы там должны находиться, конечно же, недопустимо. Называете историю с этим блогером. Надеюсь, что суд даст соответствующую оценку его действиям", - заявил Хинштейн. Ранее он запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева. Более 87% участников опроса не верят в его раскаяние.

https://ria.ru/20250324/hinshtejn-2006884208.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, суджа, аким апачев, александр хинштейн