Кириенко приедет на инаугурацию избранного президента Абхазии
Первый замглавы администрации президента Кириенко посетит инаугурацию Гунбы
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетит инаугурацию избранного президента Абхазии Бадры Гунбы, сообщает агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на администрацию абхазского главы государства.
Инаугурация избранного президента Абхазии состоится 2 апреля.
"Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетит инаугурацию избранного президента Абхазии Бадры Гунбы. В число гостей также войдут главы российских субъектов, послы Никарагуа и Венесуэлы, сообщили Sputnik в администрации президента Абхазии", - сообщает агентство в Telegram-канале.
Центризбирком Абхазии в начале марта утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%.