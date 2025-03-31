https://ria.ru/20250331/abkhaziya-2008408589.html

Кириенко приедет на инаугурацию избранного президента Абхазии

Кириенко приедет на инаугурацию избранного президента Абхазии - РИА Новости, 31.03.2025

Кириенко приедет на инаугурацию избранного президента Абхазии

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетит инаугурацию избранного президента Абхазии Бадры Гунбы, сообщает агентство Sputnik... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:44:00+03:00

2025-03-31T14:44:00+03:00

2025-03-31T14:44:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетит инаугурацию избранного президента Абхазии Бадры Гунбы, сообщает агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на администрацию абхазского главы государства. Инаугурация избранного президента Абхазии состоится 2 апреля. "Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетит инаугурацию избранного президента Абхазии Бадры Гунбы. В число гостей также войдут главы российских субъектов, послы Никарагуа и Венесуэлы, сообщили Sputnik в администрации президента Абхазии", - сообщает агентство в Telegram-канале. Центризбирком Абхазии в начале марта утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%.

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Ольга Фомченкова

абхазия, россия, никарагуа, бадра гунба, сергей кириенко, адгур ардзинба, в мире