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В Соборной мечети Москвы начался намаз по случаю Ураза-байрам - РИА Новости, 30.03.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
07:58 30.03.2025 (обновлено: 10:14 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008205061.html
В Соборной мечети Москвы начался намаз по случаю Ураза-байрам
В Соборной мечети Москвы начался намаз по случаю Ураза-байрам - РИА Новости, 30.03.2025
В Соборной мечети Москвы начался намаз по случаю Ураза-байрам
В московской Соборной мечети начинается торжественное богослужение - проповедь главы Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтия Равиля РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T07:58:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В московской Соборной мечети начинается торжественное богослужение - проповедь главы Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтия Равиля Гайнутдина и коллективный намаз по случаю Ураза-байрам, передает корреспондент РИА Новости. "Мусульмане России по случаю Ураза-байрам получили поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина. Мы благодарим их за внимание к последователям ислама, за добрые пожелания в наш адрес. Это очень ценно", - сообщил во время проповеди муфтий Равиль Гайнутдин. Глава ДУМ РФ подчеркнул, что президент РФ с большим уважением и любовью относится к последователям всех религий. "Мы знаем, как тепло Владимир Владимирович относится и к нам, мусульманам, к нашему священному Писанию - Корану, к мировой умме (общине) в целом. Он национальный лидер граждан нашей великой страны", - сказал муфтий Равиль Гайнутдин.
https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008190339.html
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Праздничный намаз по случаю Ураза-байрам у Соборной мечети Москвы
Праздничный намаз по случаю Ураза-байрам у Соборной мечети Москвы.
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россия, москва, равиль гайнутдин, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, религиозные праздники
Религия, Россия, Москва, Равиль Гайнутдин, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Религиозные праздники
В Соборной мечети Москвы начался намаз по случаю Ураза-байрам

В Соборной мечети Москвы начался праздничный намаз по случаю Ураза-байрам

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В московской Соборной мечети начинается торжественное богослужение - проповедь главы Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтия Равиля Гайнутдина и коллективный намаз по случаю Ураза-байрам, передает корреспондент РИА Новости.
"Мусульмане России по случаю Ураза-байрам получили поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина. Мы благодарим их за внимание к последователям ислама, за добрые пожелания в наш адрес. Это очень ценно", - сообщил во время проповеди муфтий Равиль Гайнутдин.
Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Муфтий рассказал о значении праздника Ураза-байрам
Вчера, 00:16
Глава ДУМ РФ подчеркнул, что президент РФ с большим уважением и любовью относится к последователям всех религий.
"Мы знаем, как тепло Владимир Владимирович относится и к нам, мусульманам, к нашему священному Писанию - Корану, к мировой умме (общине) в целом. Он национальный лидер граждан нашей великой страны", - сказал муфтий Равиль Гайнутдин.
Празднование Ураза-байрама в России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.

Верующие в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети

Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

Верующие в день праздника Ураза-байрам у Сибирской соборной мечети в Омске

Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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2 из 10
© Максим Богодвид

В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.

Верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани

В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.

© Максим Богодвид
3 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.

Верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани

На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

Председатель Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети

Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.

Верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани

В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.

Верующие во время богослужения в день праздника Ураза-байрам у Сибирской соборной мечети в Омске

После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

Верующие во время богослужения в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

Верующий в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.

Празднование Ураза-байрама в России

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10

Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.

© Максим Богодвид
3 из 10

На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
7 из 10

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РелигияРоссияМоскваРавиль ГайнутдинВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФРелигиозные праздники
 
 
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