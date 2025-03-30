В Соборной мечети Москвы начался намаз по случаю Ураза-байрам

В Соборной мечети Москвы начался праздничный намаз по случаю Ураза-байрам
Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.
Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.
Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.
Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.
В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.
В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.
На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.
На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.
Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.
Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.
В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.
В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.
После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.
После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.
В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.
В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.
В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.
В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.
В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.
В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.
Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.
Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.
В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.
На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.
Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.
В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.
После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.
В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.
В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.
В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.