https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008205061.html

В Соборной мечети Москвы начался намаз по случаю Ураза-байрам

В Соборной мечети Москвы начался намаз по случаю Ураза-байрам - РИА Новости, 30.03.2025

В Соборной мечети Москвы начался намаз по случаю Ураза-байрам

В московской Соборной мечети начинается торжественное богослужение - проповедь главы Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтия Равиля РИА Новости, 30.03.2025

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2025-03-30T07:58:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В московской Соборной мечети начинается торжественное богослужение - проповедь главы Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтия Равиля Гайнутдина и коллективный намаз по случаю Ураза-байрам, передает корреспондент РИА Новости. "Мусульмане России по случаю Ураза-байрам получили поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина. Мы благодарим их за внимание к последователям ислама, за добрые пожелания в наш адрес. Это очень ценно", - сообщил во время проповеди муфтий Равиль Гайнутдин. Глава ДУМ РФ подчеркнул, что президент РФ с большим уважением и любовью относится к последователям всех религий. "Мы знаем, как тепло Владимир Владимирович относится и к нам, мусульманам, к нашему священному Писанию - Корану, к мировой умме (общине) в целом. Он национальный лидер граждан нашей великой страны", - сказал муфтий Равиль Гайнутдин.

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Праздничный намаз по случаю Ураза-байрам у Соборной мечети Москвы Праздничный намаз по случаю Ураза-байрам у Соборной мечети Москвы. 2025-03-30T07:58 true PT0M13S

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