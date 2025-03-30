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Дубинский объяснил, как США хотят вернуть потраченные на ВСУ деньги - РИА Новости, 30.03.2025
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18:05 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008259497.html
Дубинский объяснил, как США хотят вернуть потраченные на ВСУ деньги
Дубинский объяснил, как США хотят вернуть потраченные на ВСУ деньги - РИА Новости, 30.03.2025
Дубинский объяснил, как США хотят вернуть потраченные на ВСУ деньги
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что США хотят через фонд восстановления Украины вернуть 184... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T18:05:00+03:00
2025-03-30T18:05:00+03:00
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что США хотят через фонд восстановления Украины вернуть 184 миллиарда долларов за ранее предоставленную помощь через доходы от освоения ее ресурсов. Согласно сообщению, опубликованном в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского, для этого на отрицательный баланс фонда вводится стимулирующий процент в размере 4%, чтобы ускорить погашение обязательств. Ранее в четверг он сообщил, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам оказался не в пользу Украины. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что Вашингтон и Киев близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. Дубинский утверждает, что Вашингтон предоставил Киеву с 2022 года помощь в размере 184–187 миллиардов долларов, при этом большую часть этих средств не оформили как долг. Он утверждает, что только 7.8 миллиарда долларов из последнего пакета помощи (60 миллиардов долларов за март 2024 года) официально оформлены как кредит. Для признания остальных сумм долгом требуется решение Верховной рады, которое не принималось. "Поэтому США идут путем создания офшорной зоны в штате Делавэр, и договор этот подписывает, как будто бы Украина, инвестирует деньги в некий общий фонд, с которым Украина со Штатами будут инвестировать в Украину. Только в этом общем фонде на балансе на сегодня минус 184 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Дубинского. По его словам, по соглашению Украина будет обязана "довести эту сумму до нуля", для чего и предлагается ввести стимулирующий процент в размере 4%, который будет юридическим обязательством Украины платить эти деньги в качестве взноса в фонд с прибыли. Владимир Зеленский в пятницу заявлял, что Украина не признает ранее предоставленную США помощь долгом. Президент США Дональд Трамп 22 февраля заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. В свою очередь Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов, по его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп тогда отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250212/ukraine-1998889826.html
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украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины
Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Дубинский объяснил, как США хотят вернуть потраченные на ВСУ деньги

Депутат Рады Дубинский: США хотят вернуть $184 млрд доходами от ресурсов Украины

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что США хотят через фонд восстановления Украины вернуть 184 миллиарда долларов за ранее предоставленную помощь через доходы от освоения ее ресурсов.
Согласно сообщению, опубликованном в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского, для этого на отрицательный баланс фонда вводится стимулирующий процент в размере 4%, чтобы ускорить погашение обязательств.
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Ранее в четверг он сообщил, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам оказался не в пользу Украины. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что Вашингтон и Киев близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
Дубинский утверждает, что Вашингтон предоставил Киеву с 2022 года помощь в размере 184–187 миллиардов долларов, при этом большую часть этих средств не оформили как долг. Он утверждает, что только 7.8 миллиарда долларов из последнего пакета помощи (60 миллиардов долларов за март 2024 года) официально оформлены как кредит. Для признания остальных сумм долгом требуется решение Верховной рады, которое не принималось.
«
"Поэтому США идут путем создания офшорной зоны в штате Делавэр, и договор этот подписывает, как будто бы Украина, инвестирует деньги в некий общий фонд, с которым Украина со Штатами будут инвестировать в Украину. Только в этом общем фонде на балансе на сегодня минус 184 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Дубинского.
По его словам, по соглашению Украина будет обязана "довести эту сумму до нуля", для чего и предлагается ввести стимулирующий процент в размере 4%, который будет юридическим обязательством Украины платить эти деньги в качестве взноса в фонд с прибыли.
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Владимир Зеленский в пятницу заявлял, что Украина не признает ранее предоставленную США помощь долгом. Президент США Дональд Трамп 22 февраля заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. В свою очередь Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов, по его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп тогда отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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УкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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