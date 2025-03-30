В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Черкасской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве, а также в Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревога была объявлена в Черкасской и Кировоградской областях в 22.25 мск, спустя три минуты тревогу объявили в Киеве.
Кроме того, тревога продолжает звучать в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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