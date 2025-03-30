https://ria.ru/20250330/storonniki-2008224983.html

Сторонники Гуцул проводят акции в ее поддержку в Кишиневе и Москве

Сторонники Гуцул проводят акции в ее поддержку в Кишиневе и Москве - РИА Новости, 30.03.2025

Сторонники Гуцул проводят акции в ее поддержку в Кишиневе и Москве

Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проводят акции в ее поддержку в Кишиневе и Москве, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:36:00+03:00

2025-03-30T12:36:00+03:00

2025-03-30T15:01:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 мар — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проводят акции в ее поддержку в Кишиневе и Москве, передают корреспонденты РИА Новости. В молдавской столице молчаливая акция протеста проходит у СИЗО № 13, куда политика поместили на 20 суток по решению суда."Оппозиции необходимо объединиться и выходить на массовые протесты. Это мое субъективное мнение", — заявил глава фракции блока "Победа" в горсовете города Бельцы Вячеслав Жуков, комментируя ситуацию. Участники акции держат плакаты с надписями "Гагаузия гордится Евгенией Гуцул", "Гуцул — наш башкан" (глава), "Женя, мы с тобой". По словам Жукова, без активного сопротивления произвол властей только усилится. "Кто думает, что это его не коснется, глубоко ошибается. Они доберутся до всех бизнесменов, которые не поддерживают правящий режим Санду, до всех фермеров, до всех предприятий. Никто не останется в стороне", — сказал политик. СИЗО № 13 — это бывшая кишиневская тюрьма, построенная в 1856 году. Здесь в свое время отбывал наказание революционер Григорий Котовский, присутствовал на одном судебном процессе писатель Анри Барбюс. В Москве молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест у здания посольства республики в России.На мероприятии собрались представители диаспоры из разных регионов России. У протестующих в руках флаги и плакаты с надписями "Мы вместе с Гуцул", "Судьба Гагаузии — судьба Гуцул", "Всех гагаузов не посадишь", "Санду, отпусти Гуцул" и другими.Участники протеста также спели гимн Гагаузии.Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, и отметила, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Комратом. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.

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Сторонники Евгении Гуцул у СИЗО в Кишиневе, куда она помещена на 20 суток Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проводят в ее поддержку молчаливую акцию протеста у СИЗО №13 в Кишиневе, куда она помещена на 20 суток по решению суда, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-30T12:36 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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