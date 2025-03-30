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ЕС будет решительно реагировать на американские пошлины, заявил Шольц - РИА Новости, 30.03.2025
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22:59 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/sholts-2008289393.html
ЕС будет решительно реагировать на американские пошлины, заявил Шольц
ЕС будет решительно реагировать на американские пошлины, заявил Шольц - РИА Новости, 30.03.2025
ЕС будет решительно реагировать на американские пошлины, заявил Шольц
Евросоюз будет решительно реагировать на таможенную политику США, но при этом в любой момент будет готов выступить за компромисс и сотрудничество, заявил... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T22:59:00+03:00
2025-03-30T22:59:00+03:00
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Евросоюз будет решительно реагировать на таможенную политику США, но при этом в любой момент будет готов выступить за компромисс и сотрудничество, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Свободная мировая торговля, которая принесла столько благосостояния, находится под угрозой, поскольку протекционистские политические движения становятся модными во всем мире. Мы также понимаем, что это никому не приносит пользы и ведет лишь к потерям. Поэтому позиция федерального правительства Германии, а также Европейского Союза в этом вопросе совершенно ясна: мы будем и дальше выступать за свободную и справедливую мировую торговлю", - сказал Шольц перед открытием Ганноверской ярмарки воскресенье в Ганновере. Текст его заявления среди журналистов распространила пресс-служба ведомства канцлера. Он добавил, что Германия не считает пошлины подходящим инструментом для обмена товарами и услугами между странами. "Уверены, что модель, существовавшая в последние десятилетия, принесла значительное благосостояние… Поэтому очевидно, что Европейский Союз, будучи крупнейшим экономическим пространством, будет решительно реагировать на таможенную политику США... Однако, в то же время, ЕС всегда будет готов к компромиссу и сотрудничеству. Именно эта стратегия останется ключевой: сотрудничество, ясность и сила должны идти рука об руку", - заключил канцлер. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что ЕС должен дать решительный ответ на объявленные США новые импортные пошлины на автомобили. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и защитить европейские экономические интересы. По ее словам, ЕС продолжит искать решения путем переговоров.
https://ria.ru/20250203/poshliny-1996938044.html
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цены на нефть, сша, германия, ганновер, олаф шольц, дональд трамп, роберт хабек, евросоюз, еврокомиссия
Цены на нефть, США, Германия, Ганновер, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Роберт Хабек, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС будет решительно реагировать на американские пошлины, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: ЕС будет решительно реагировать на таможенную политику США

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Евросоюз будет решительно реагировать на таможенную политику США, но при этом в любой момент будет готов выступить за компромисс и сотрудничество, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«
"Свободная мировая торговля, которая принесла столько благосостояния, находится под угрозой, поскольку протекционистские политические движения становятся модными во всем мире. Мы также понимаем, что это никому не приносит пользы и ведет лишь к потерям. Поэтому позиция федерального правительства Германии, а также Европейского Союза в этом вопросе совершенно ясна: мы будем и дальше выступать за свободную и справедливую мировую торговлю", - сказал Шольц перед открытием Ганноверской ярмарки воскресенье в Ганновере. Текст его заявления среди журналистов распространила пресс-служба ведомства канцлера.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США
3 февраля, 00:50
Он добавил, что Германия не считает пошлины подходящим инструментом для обмена товарами и услугами между странами. "Уверены, что модель, существовавшая в последние десятилетия, принесла значительное благосостояние… Поэтому очевидно, что Европейский Союз, будучи крупнейшим экономическим пространством, будет решительно реагировать на таможенную политику США... Однако, в то же время, ЕС всегда будет готов к компромиссу и сотрудничеству. Именно эта стратегия останется ключевой: сотрудничество, ясность и сила должны идти рука об руку", - заключил канцлер.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что ЕС должен дать решительный ответ на объявленные США новые импортные пошлины на автомобили.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и защитить европейские экономические интересы. По ее словам, ЕС продолжит искать решения путем переговоров.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Шольц рассказал, как ЕК отреагирует на введение пошлин со стороны США
8 февраля, 10:01
 
Цены на нефтьСШАГерманияГанноверОлаф ШольцДональд ТрампРоберт ХабекЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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