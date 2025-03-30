ЕС будет решительно реагировать на американские пошлины, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Шольц: ЕС будет решительно реагировать на таможенную политику США
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Евросоюз будет решительно реагировать на таможенную политику США, но при этом в любой момент будет готов выступить за компромисс и сотрудничество, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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"Свободная мировая торговля, которая принесла столько благосостояния, находится под угрозой, поскольку протекционистские политические движения становятся модными во всем мире. Мы также понимаем, что это никому не приносит пользы и ведет лишь к потерям. Поэтому позиция федерального правительства Германии, а также Европейского Союза в этом вопросе совершенно ясна: мы будем и дальше выступать за свободную и справедливую мировую торговлю", - сказал Шольц перед открытием Ганноверской ярмарки воскресенье в Ганновере. Текст его заявления среди журналистов распространила пресс-служба ведомства канцлера.
Он добавил, что Германия не считает пошлины подходящим инструментом для обмена товарами и услугами между странами. "Уверены, что модель, существовавшая в последние десятилетия, принесла значительное благосостояние… Поэтому очевидно, что Европейский Союз, будучи крупнейшим экономическим пространством, будет решительно реагировать на таможенную политику США... Однако, в то же время, ЕС всегда будет готов к компромиссу и сотрудничеству. Именно эта стратегия останется ключевой: сотрудничество, ясность и сила должны идти рука об руку", - заключил канцлер.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что ЕС должен дать решительный ответ на объявленные США новые импортные пошлины на автомобили.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и защитить европейские экономические интересы. По ее словам, ЕС продолжит искать решения путем переговоров.