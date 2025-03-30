СМИ: глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле
Sky News: глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле
© AP Photo / Nelson Antoine Принц Гарри
© AP Photo / Nelson Antoine
Принц Гарри. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель благотворительной организации Sentebale, основанной британским принцем Гарри, Софи Чандаука обвинила его в "нападках и травле" после того, как принц покинул организацию, сообщает телеканал Sky News.
Как отмечает Sky News, организация была основана Гарри в 2006 году в честь своей матери принцессы Дианы для борьбы с заболеваниями СПИД и ВИЧ в странах Африки. Принц объявил об уходе из организации во вторник. По данным телеканала, он покинул организацию в знак солидарности после отставки других ее попечителей из-за разногласий с Чандаукой, которые возникли после решения сосредоточить сбор средств для организации в Африке.
Трамп не заинтересован в депортации принца Гарри из США
8 февраля, 18:55
"Председатель благотворительной организации (Sentebale — Прим. ред.), учрежденной принцем Гарри, обвинила его в масштабных нападках и травле после того, как он и несколько других людей покинули организацию в начале этой недели", — говорится в сообщении телеканала.
По утверждению Чандаука, принц якобы разрешил опубликовать во вторник "компрометирующую" новость, не уведомив об этом руководство организации, при этом источник телеканала, близкий к бывшим попечителям Sentebale, назвал обвинения в адрес Гарри "абсолютно беспочвенными".