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СМИ: глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле - РИА Новости, 30.03.2025
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00:26 30.03.2025 (обновлено: 06:05 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/prints-garri-2008190643.html
СМИ: глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле
СМИ: глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле - РИА Новости, 30.03.2025
СМИ: глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле
Председатель благотворительной организации Sentebale, основанной британским принцем Гарри, Софи Чандаука обвинила его в "нападках и травле" после того, как... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T00:26:00+03:00
2025-03-30T06:05:00+03:00
африка
в мире
принц гарри
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель благотворительной организации Sentebale, основанной британским принцем Гарри, Софи Чандаука обвинила его в "нападках и травле" после того, как принц покинул организацию, сообщает телеканал Sky News.Как отмечает Sky News, организация была основана Гарри в 2006 году в честь своей матери принцессы Дианы для борьбы с заболеваниями СПИД и ВИЧ в странах Африки. Принц объявил об уходе из организации во вторник. По данным телеканала, он покинул организацию в знак солидарности после отставки других ее попечителей из-за разногласий с Чандаукой, которые возникли после решения сосредоточить сбор средств для организации в Африке. "Председатель благотворительной организации (Sentebale — Прим. ред.), учрежденной принцем Гарри, обвинила его в масштабных нападках и травле после того, как он и несколько других людей покинули организацию в начале этой недели", — говорится в сообщении телеканала. По утверждению Чандаука, принц якобы разрешил опубликовать во вторник "компрометирующую" новость, не уведомив об этом руководство организации, при этом источник телеканала, близкий к бывшим попечителям Sentebale, назвал обвинения в адрес Гарри "абсолютно беспочвенными".
https://ria.ru/20250208/garri-1998176875.html
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африка, в мире, принц гарри
Африка, В мире, Принц Гарри
СМИ: глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле

Sky News: глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле

© AP Photo / Nelson Antoine Принц Гарри
Принц Гарри - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Nelson Antoine
Принц Гарри. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель благотворительной организации Sentebale, основанной британским принцем Гарри, Софи Чандаука обвинила его в "нападках и травле" после того, как принц покинул организацию, сообщает телеканал Sky News.
Как отмечает Sky News, организация была основана Гарри в 2006 году в честь своей матери принцессы Дианы для борьбы с заболеваниями СПИД и ВИЧ в странах Африки. Принц объявил об уходе из организации во вторник. По данным телеканала, он покинул организацию в знак солидарности после отставки других ее попечителей из-за разногласий с Чандаукой, которые возникли после решения сосредоточить сбор средств для организации в Африке.
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"Председатель благотворительной организации (Sentebale — Прим. ред.), учрежденной принцем Гарри, обвинила его в масштабных нападках и травле после того, как он и несколько других людей покинули организацию в начале этой недели", — говорится в сообщении телеканала.
По утверждению Чандаука, принц якобы разрешил опубликовать во вторник "компрометирующую" новость, не уведомив об этом руководство организации, при этом источник телеканала, близкий к бывшим попечителям Sentebale, назвал обвинения в адрес Гарри "абсолютно беспочвенными".
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