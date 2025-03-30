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Нетаньяху хочет обсудить с Орбаном переселение жителей Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2025
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21:09 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/orban-2008280308.html
Нетаньяху хочет обсудить с Орбаном переселение жителей Газы, пишут СМИ
Нетаньяху хочет обсудить с Орбаном переселение жителей Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2025
Нетаньяху хочет обсудить с Орбаном переселение жителей Газы, пишут СМИ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует на предстоящей неделе встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в том числе, чтобы обсудить план... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T21:09:00+03:00
2025-03-30T21:09:00+03:00
в мире
венгрия
сша
израиль
биньямин нетаньяху
дональд трамп
виктор орбан
палестина
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует на предстоящей неделе встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в том числе, чтобы обсудить план переселения жителей сектора Газа, сообщила в воскресенье газета Times of Israel. Ранее в воскресенье канцелярия израильского премьера сообщала, что Нетаньяху планирует вылететь в Венгрию с официальным визитом 2 апреля. Визит, по данным офиса премьера, продлится до 6 апреля. "Нетаньяху и Орбан обсудят потенциальную поддержку Венгрии плана президента США Дональда Трампа по Газе", - пишет издание, ссылаясь на осведомленный источник. Газета утверждает, что израильский премьер пытается создать коалицию из максимального числа стран, которые бы поддержали план Трампа по Газе. Ранее портал Axios сообщал, что власти Израиля обсуждали с правительствами Сомали, Южного Судана и Индонезии возможное "переселение" жителей сектора Газа на территорию этих государств. Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Также он не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
https://ria.ru/20250330/netanyakhu-2008228930.html
https://ria.ru/20250330/konflikt-1915630213.html
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венгрия
сша
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в мире, венгрия, сша, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, виктор орбан, палестина, сектор газа
В мире, Венгрия, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Палестина, Сектор Газа
Нетаньяху хочет обсудить с Орбаном переселение жителей Газы, пишут СМИ

Times of Israel: Нетаньяху планирует обсудить с Орбаном переселение жителей Газы

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует на предстоящей неделе встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в том числе, чтобы обсудить план переселения жителей сектора Газа, сообщила в воскресенье газета Times of Israel.
Ранее в воскресенье канцелярия израильского премьера сообщала, что Нетаньяху планирует вылететь в Венгрию с официальным визитом 2 апреля. Визит, по данным офиса премьера, продлится до 6 апреля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе
Вчера, 13:09
"Нетаньяху и Орбан обсудят потенциальную поддержку Венгрии плана президента США Дональда Трампа по Газе", - пишет издание, ссылаясь на осведомленный источник.
Газета утверждает, что израильский премьер пытается создать коалицию из максимального числа стран, которые бы поддержали план Трампа по Газе.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее портал Axios сообщал, что власти Израиля обсуждали с правительствами Сомали, Южного Судана и Индонезии возможное "переселение" жителей сектора Газа на территорию этих государств.
Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Также он не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Нетаньяху считает усиление военного давления на ХАМАС эффективным
Вчера, 13:38
 
В миреВенгрияСШАИзраильБиньямин НетаньяхуДональд ТрампВиктор ОрбанПалестинаСектор Газа
 
 
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