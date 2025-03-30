https://ria.ru/20250330/orban-2008280308.html

Нетаньяху хочет обсудить с Орбаном переселение жителей Газы, пишут СМИ

Нетаньяху хочет обсудить с Орбаном переселение жителей Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2025

Нетаньяху хочет обсудить с Орбаном переселение жителей Газы, пишут СМИ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует на предстоящей неделе встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в том числе, чтобы обсудить план... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T21:09:00+03:00

2025-03-30T21:09:00+03:00

2025-03-30T21:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует на предстоящей неделе встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в том числе, чтобы обсудить план переселения жителей сектора Газа, сообщила в воскресенье газета Times of Israel. Ранее в воскресенье канцелярия израильского премьера сообщала, что Нетаньяху планирует вылететь в Венгрию с официальным визитом 2 апреля. Визит, по данным офиса премьера, продлится до 6 апреля. "Нетаньяху и Орбан обсудят потенциальную поддержку Венгрии плана президента США Дональда Трампа по Газе", - пишет издание, ссылаясь на осведомленный источник. Газета утверждает, что израильский премьер пытается создать коалицию из максимального числа стран, которые бы поддержали план Трампа по Газе. Ранее портал Axios сообщал, что власти Израиля обсуждали с правительствами Сомали, Южного Судана и Индонезии возможное "переселение" жителей сектора Газа на территорию этих государств. Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Также он не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.

https://ria.ru/20250330/netanyakhu-2008228930.html

https://ria.ru/20250330/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250330/khamas-2008230859.html

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в мире, венгрия, сша, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, виктор орбан, палестина, сектор газа