https://ria.ru/20250330/konyukhov-2008283780.html

Конюхов поднялся на борт сухогруза, следующего в Китай

Конюхов поднялся на борт сухогруза, следующего в Китай - РИА Новости, 30.03.2025

Конюхов поднялся на борт сухогруза, следующего в Китай

Российский путешественник и священник Федор Конюхов, досрочно завершивший переход от Южной Америки до Австралии, поднялся на борт следующего в Китай сухогруза,... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T21:52:00+03:00

2025-03-30T21:52:00+03:00

2025-03-30T22:22:00+03:00

австралия

южная америка

китай

федор конюхов

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский путешественник и священник Федор Конюхов, досрочно завершивший переход от Южной Америки до Австралии, поднялся на борт следующего в Китай сухогруза, сообщил экспедиционный штаб в Telegram-канале."Мы только что получили информацию, что ваш отец благополучно поднялся на борт сухогруза Ore Hong Kong", — говорится в публикации со ссылкой на сообщение центра по координации поисково-спасательных операций, находящегося на острове Реюнион.Ранее в субботу сообщалось, что Конюхов досрочно завершил переход через океан из-за поломки лодки и технических проблем.Федор Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие – второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 года Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил.

https://ria.ru/20211212/konyukhov-1763115981.html

австралия

южная америка

китай

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австралия, южная америка, китай, федор конюхов, в мире