МИД Молдавии заявил об открытии двух новых консульств посольства в США
МИД Молдавии: в США открылись два новых консульства посольства страны
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. В Соединенных Штатах открылись два консульства посольства Молдавии — в Чикаго и Сакраменто, сообщает МИД республики.
В церемонии открытия консульств приняли участие посол Молдавии в США Виорел Урсу, спикер парламента и председатель правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу, а также глава МИД Молдавии Михай Попшой.
Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала открытие новых дипломатических представительств, подчеркнув намерение властей расширять консульскую сеть в западных странах.
"Как и было обещано, Молдавия обзавелась двумя новыми консульствами в США — в Чикаго и Сакраменто. Благодаря им наши граждане в США станут ближе к услугам, в которых они нуждаются. Меньше поездок, больше заботы о людях. Мы продолжим расширять консульскую сеть, чтобы каждый молдаванин, где бы он ни жил, мог быстро и легко воспользоваться государственными услугами", - заявила Санду.
Открытие консульств происходит накануне подготовки к осенним парламентским выборам в Молдавии. Власти республики рассчитывают на поддержку молдавской диаспоры за рубежом, как это было на выборах президента в ноябре прошлого года, когда Санду переизбралась на второй срок, набрав 55,33% голосов. Ее оппонент, экс-генпрокурор Александр Стояногло, представлявший оппозиционную Партию социалистов, получил 44,67% голосов. По результатам голосования внутри страны Стояногло лидировал с 51,19% голосов против 48,81% у Санду. Однако голоса молдавской диаспоры в западных странах изменили соотношение сил в пользу действующего президента.
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Власти Молдавии открыли за рубежом 231 избирательный участок, включая три участка для голосования по почте. На этих участках проголосовали 328 855 граждан Молдавии, что стало рекордным показателем явки среди диаспоры.
Представители общественных организаций республики (НКО), наблюдавшие за процессом голосования молдавской диаспоры в странах Евросоюза, зафиксировали пустующие участки. На некоторых избирательных участках за границей явка была низкой. Например, в Инсбруке (Австрия) проголосовали 62 избирателя при выделенных 5 тысяч бюллетеней, а в Белфасте (Северная Ирландия) — 113 избирателей при таком же количестве бюллетеней.
Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов, а глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив ее в фальсификации выборов.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.