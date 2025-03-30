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Гуцул сидит за гагаузский народ, заявил представитель диаспоры - РИА Новости, 30.03.2025
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15:27 30.03.2025 (обновлено: 15:28 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/gutsul-2008243776.html
Гуцул сидит за гагаузский народ, заявил представитель диаспоры
Гуцул сидит за гагаузский народ, заявил представитель диаспоры - РИА Новости, 30.03.2025
Гуцул сидит за гагаузский народ, заявил представитель диаспоры
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул "сидит за гагаузский народ и гагаузскую землю", ей предложили оставить ее пост "тихонечко и уйти, она этого не... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:27:00+03:00
2025-03-30T15:28:00+03:00
в мире
молдавия
москва
россия
евгения гуцул
майя санду
оон
задержание главы гагаузии гуцул
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул "сидит за гагаузский народ и гагаузскую землю", ей предложили оставить ее пост "тихонечко и уйти, она этого не захотела", сообщил РИА Новости представитель гагаузской диаспоры Санкт-Петербурга Владимир, находящийся в воскресенье на митинге у посольства в Молдавии в Москве. Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток. "Евгения Александровна мать двоих детей, хрупкая, но с львиным сердцем, она сегодня сидит за гагаузский народ, за гагаузскую землю, потому что ей предложили оставить этот пост и уйти тихонечко, она этого не захотела", - сказал Владимир. Он отметил, что на митинге, который проходит в Москве у посольства Молдавии собралось более 1,5 тысячи человек представителей молдавской и гагаузской диаспор из разных регионов России, которые хотят ее освобождения. В свою очередь Мария из гагаузского города Чадыр-Лунга заявила, что диаспора собралась, чтобы выразить протест действиям властей Молдавии, которые "творят беспредел, не придерживаясь рамок закона". "Мы собрались здесь, на территории России, так как у нас есть большие страхи пересекать границы нашей родины", - добавила Мария. Другой представитель диаспоры, Иван, выразил надежду, что президента Молдавии Майю Санду переубедят, а в ООН соберутся люди, которые выступят за освобождение Гуцул. На митинге в Москве также собирают тетрадь со словами поддержки в адрес Гуцул, каждый из присутствующих может оставить в ней запись. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
https://ria.ru/20250329/gutsul-2008157008.html
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в мире, молдавия, москва, россия, евгения гуцул, майя санду, оон, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия
В мире, Молдавия, Москва, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, ООН, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия
Гуцул сидит за гагаузский народ, заявил представитель диаспоры

Представитель гагаузской диаспоры: Гуцул сидит за наш народ и землю

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул "сидит за гагаузский народ и гагаузскую землю", ей предложили оставить ее пост "тихонечко и уйти, она этого не захотела", сообщил РИА Новости представитель гагаузской диаспоры Санкт-Петербурга Владимир, находящийся в воскресенье на митинге у посольства в Молдавии в Москве.
Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Гуцул назвала свой арест попыткой растоптать волю гагаузского народа
29 марта, 17:38
"Евгения Александровна мать двоих детей, хрупкая, но с львиным сердцем, она сегодня сидит за гагаузский народ, за гагаузскую землю, потому что ей предложили оставить этот пост и уйти тихонечко, она этого не захотела", - сказал Владимир.
Он отметил, что на митинге, который проходит в Москве у посольства Молдавии собралось более 1,5 тысячи человек представителей молдавской и гагаузской диаспор из разных регионов России, которые хотят ее освобождения.
В свою очередь Мария из гагаузского города Чадыр-Лунга заявила, что диаспора собралась, чтобы выразить протест действиям властей Молдавии, которые "творят беспредел, не придерживаясь рамок закона".
"Мы собрались здесь, на территории России, так как у нас есть большие страхи пересекать границы нашей родины", - добавила Мария.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Гагаузии прошли сходы с требованием освободить главу автономии
29 марта, 19:11
Другой представитель диаспоры, Иван, выразил надежду, что президента Молдавии Майю Санду переубедят, а в ООН соберутся люди, которые выступят за освобождение Гуцул.
На митинге в Москве также собирают тетрадь со словами поддержки в адрес Гуцул, каждый из присутствующих может оставить в ней запись.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Решение о продлении ареста Гуцул опротестуют
29 марта, 12:05
 
В миреМолдавияМоскваРоссияЕвгения ГуцулМайя СандуООНЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузия
 
 
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