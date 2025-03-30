Эрдоган обвинил оппозицию в попытке скрыть коррупцию в мэрии Стамбула
Эрдоган: оппозиция уличным террором пытается скрыть коррупцию в мэрии Стамбула
© Anadolu/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 30 мар - РИА Новости. Оппозиция Турции пытается "уличным террором" скрыть масштабы коррупции в мэрии Стамбула, а турецкий народ не поддался ее "играм", заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
«
"По мере продвижения и углубления расследования будет раскрыто, куда проникла преступная группировка, опутавшая мэрии щупальцами словно спрут. События последних десяти дней месяца Рамазан и уличный террор — это исключительно попытка скрыть расхищения (в мэрии Стамбула - ред.)", - заявил Эрдоган в праздничном обращении по случаю окончания поста (Ураза-байрама) к членам правящей партии.
Президент пообещал, что правящая партия не будет вмешиваться во внутренние склоки CHP, оппозиция "не утянет" Партию справедливости и развития в "болото". "Наш народ сразу распознал ловушку и не поддался этим играм", - подчеркнул Эрдоган.
Член CHP Экрем Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.
Президент Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.