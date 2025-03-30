https://ria.ru/20250330/erdogan-2008272190.html

Эрдоган обвинил оппозицию в попытке скрыть коррупцию в мэрии Стамбула

Эрдоган обвинил оппозицию в попытке скрыть коррупцию в мэрии Стамбула - РИА Новости, 30.03.2025

Эрдоган обвинил оппозицию в попытке скрыть коррупцию в мэрии Стамбула

Оппозиция Турции пытается "уличным террором" скрыть масштабы коррупции в мэрии Стамбула, а турецкий народ не поддался ее "играм", заявил в воскресенье президент РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T20:14:00+03:00

2025-03-30T20:14:00+03:00

2025-03-30T20:14:00+03:00

в мире

стамбул

турция

экрем имамоглу

реджеп тайип эрдоган

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006379237_388:145:2811:1508_1920x0_80_0_0_1b9f16ffc7811a107d2ac2d0097a51be.jpg

СТАМБУЛ, 30 мар - РИА Новости. Оппозиция Турции пытается "уличным террором" скрыть масштабы коррупции в мэрии Стамбула, а турецкий народ не поддался ее "играм", заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. "По мере продвижения и углубления расследования будет раскрыто, куда проникла преступная группировка, опутавшая мэрии щупальцами словно спрут. События последних десяти дней месяца Рамазан и уличный террор — это исключительно попытка скрыть расхищения (в мэрии Стамбула - ред.)", - заявил Эрдоган в праздничном обращении по случаю окончания поста (Ураза-байрама) к членам правящей партии. Президент пообещал, что правящая партия не будет вмешиваться во внутренние склоки CHP, оппозиция "не утянет" Партию справедливости и развития в "болото". "Наш народ сразу распознал ловушку и не поддался этим играм", - подчеркнул Эрдоган. Член CHP Экрем Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври. Президент Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.

https://ria.ru/20250329/zhurnalist-2008071332.html

https://ria.ru/20250320/erdogan-2006317517.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, генеральная прокуратура рф