https://ria.ru/20250330/dolgi-2008231026.html
Долги по ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка
Долги по ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка - РИА Новости, 30.03.2025
Долги по ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка
Долги и пени по оплате услуг ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка, их погашение является обязанностью обоих родителей, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:40:00+03:00
2025-03-30T13:40:00+03:00
2025-03-30T13:40:00+03:00
общество
жкх
россия
сергей гаврилов
госдума рф
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Долги и пени по оплате услуг ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка, их погашение является обязанностью обоих родителей, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). Родители должны оплачивать коммунальные услуги за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе с ними, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам. "Тут речь идет о конкретизации ответственности родителей за недвижимость детей. Если ребенок является собственником, коммунальные платежи — это не его личное бремя, а ответственность родителей, причём обоих. Это важно, потому что теперь нельзя переложить на ребенка долги и пени по ЖКХ, чтобы они на нем накапливались", - сказал Гаврилов. По его словам, в результате ребенок, став совершеннолетним, не столкнется с большой задолженностью. Депутат отметил, что нести расходы на содержание недвижимости - это обязанность не ребенка, а родителей. "Даже если подростку исполнилось 14 лет и он имеет право самостоятельно оплачивать коммунальные счета, в случае отсутствия доходов у ребенка, да и в любом другом случае, ответственность родителей становится необходимым элементом защиты интересов третьих лиц, предоставляющих коммунальные услуги", - пояснил парламентарий. Гаврилов также рассказал, что правовая логика решения Верховного суда опирается не только на положения Жилищного кодекса, но и на нормы Семейного кодекса, которые закрепляют обязанность родителей по содержанию детей, включая расходы, связанные с имуществом, принадлежащим ребёнку. "То есть несовершеннолетний, владеющий жильем, не является субъектом, на которого может быть переложена обязанность по содержанию этого имущества и по долгам за него", - добавил он. По словам депутата, если за ребенком числится долг по оплате услуг ЖКХ, его должны выплатить двое родителей, если не доказано обратное. "Необходимо соблюдать жилищные права детей в целях укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, любви к детям", - заключил Гаврилов.
https://ria.ru/20250322/gosduma-2006614739.html
https://ria.ru/20250205/dolgi-1997402492.html
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общество, жкх, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, ЖКХ, Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
Долги по ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка
Депутат Гаврилов: долги и пени по ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Долги и пени по оплате услуг ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка, их погашение является обязанностью обоих родителей, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
Родители должны оплачивать коммунальные услуги за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе с ними, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда России
по гражданским делам.
"Тут речь идет о конкретизации ответственности родителей за недвижимость детей. Если ребенок является собственником, коммунальные платежи — это не его личное бремя, а ответственность родителей, причём обоих. Это важно, потому что теперь нельзя переложить на ребенка долги и пени по ЖКХ, чтобы они на нем накапливались", - сказал Гаврилов
.
По его словам, в результате ребенок, став совершеннолетним, не столкнется с большой задолженностью. Депутат отметил, что нести расходы на содержание недвижимости - это обязанность не ребенка, а родителей.
"Даже если подростку исполнилось 14 лет и он имеет право самостоятельно оплачивать коммунальные счета, в случае отсутствия доходов у ребенка, да и в любом другом случае, ответственность родителей становится необходимым элементом защиты интересов третьих лиц, предоставляющих коммунальные услуги", - пояснил парламентарий.
Гаврилов также рассказал, что правовая логика решения Верховного суда опирается не только на положения Жилищного кодекса, но и на нормы Семейного кодекса, которые закрепляют обязанность родителей по содержанию детей, включая расходы, связанные с имуществом, принадлежащим ребёнку.
"То есть несовершеннолетний, владеющий жильем, не является субъектом, на которого может быть переложена обязанность по содержанию этого имущества и по долгам за него", - добавил он.
По словам депутата, если за ребенком числится долг по оплате услуг ЖКХ, его должны выплатить двое родителей, если не доказано обратное.
"Необходимо соблюдать жилищные права детей в целях укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, любви к детям", - заключил Гаврилов.