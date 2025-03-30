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Мусульмане в Австрии требуют официального празднования окончания Рамадана - РИА Новости, 30.03.2025
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20:08 30.03.2025 (обновлено: 20:09 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/avstrija-2008271369.html
Мусульмане в Австрии требуют официального празднования окончания Рамадана
Мусульмане в Австрии требуют официального празднования окончания Рамадана - РИА Новости, 30.03.2025
Мусульмане в Австрии требуют официального празднования окончания Рамадана
Мусульманская партия SÖZ (нем. Soziales Österreich der Zukunft - социальная Австрия будущего), которая также участвует на предстоящих выборах в Вене,... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T20:08:00+03:00
2025-03-30T20:09:00+03:00
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Мусульманская партия SÖZ (нем. Soziales Österreich der Zukunft - социальная Австрия будущего), которая также участвует на предстоящих выборах в Вене, потребовала от местных властей организовывать официальное празднование по случаю окончания Рамадана в центре австрийской столицы, а также введения официальных выходных по этому поводу, сообщил телеканал OE24. Отмечается, что в будущем партия SÖZ требует от столичных властей, чтобы в Вене на центральной площади у ратуши проводился крупный мусульманский праздник в честь окончания Рамадана - Ид аль-Фитр. "Публичный праздник Ид аль-Фитр — это чёткий сигнал в пользу открытого, многогранного и инклюзивного города. Вена имеет шанс стать примером успешного сосуществования", - приводит портал телеканала слова ведущего кандидата на выборах в Вене от партии SÖZ Салии Аттии. Отмечается, что представители этой партии также требуют официального выходного дня по этому случаю. "Более 800 тысяч мусульман живут в Австрии и вносят важный вклад в наше общество. Для них должен быть национальный праздничный день в конце Рамадана", - добавляет Аттиа. Глава SÖZ Хакан Гёрдю также призвал, чтобы "мусульманские праздники стали такой же частью Вены, как Рождество или Пасха". Он указал на то, что в столице проживают более 200 тысяч мусульман, и они активно участвуют в жизни города. Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В 2025 году он начался 30 марта. Выборы в Венский ландтаг в 2025 году запланированы на 27 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20240930/orban-1975394149.html
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вена, австрия
Вена, Австрия
Мусульмане в Австрии требуют официального празднования окончания Рамадана

Мусульманская партия S потребовала от властей Вены отмечать окончание Рамадана

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМусульмане во время богослужения в день праздника Ураза-байрам
Мусульмане во время богослужения в день праздника Ураза-байрам - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мусульмане во время богослужения в день праздника Ураза-байрам. Архивное фото
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Мусульманская партия SÖZ (нем. Soziales Österreich der Zukunft - социальная Австрия будущего), которая также участвует на предстоящих выборах в Вене, потребовала от местных властей организовывать официальное празднование по случаю окончания Рамадана в центре австрийской столицы, а также введения официальных выходных по этому поводу, сообщил телеканал OE24.
Отмечается, что в будущем партия SÖZ требует от столичных властей, чтобы в Вене на центральной площади у ратуши проводился крупный мусульманский праздник в честь окончания Рамадана - Ид аль-Фитр.
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"Публичный праздник Ид аль-Фитр — это чёткий сигнал в пользу открытого, многогранного и инклюзивного города. Вена имеет шанс стать примером успешного сосуществования", - приводит портал телеканала слова ведущего кандидата на выборах в Вене от партии SÖZ Салии Аттии.
Отмечается, что представители этой партии также требуют официального выходного дня по этому случаю. "Более 800 тысяч мусульман живут в Австрии и вносят важный вклад в наше общество. Для них должен быть национальный праздничный день в конце Рамадана", - добавляет Аттиа.
Глава SÖZ Хакан Гёрдю также призвал, чтобы "мусульманские праздники стали такой же частью Вены, как Рождество или Пасха". Он указал на то, что в столице проживают более 200 тысяч мусульман, и они активно участвуют в жизни города.
Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В 2025 году он начался 30 марта.
Выборы в Венский ландтаг в 2025 году запланированы на 27 апреля 2025 года.
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