https://ria.ru/20250330/atory-2008207991.html
В АТОР рассказали о снижении спроса на Стамбул в качестве стыковочного хаба
В АТОР рассказали о снижении спроса на Стамбул в качестве стыковочного хаба - РИА Новости, 30.03.2025
В АТОР рассказали о снижении спроса на Стамбул в качестве стыковочного хаба
Спрос на летний Стамбул, как на стыковочный хаб для перелетов в третьи страны, снизился среди россиян, одна из причин - более дешевые и короткие стыковки стали... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:06:00+03:00
2025-03-30T09:06:00+03:00
2025-03-30T09:06:00+03:00
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МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Спрос на летний Стамбул, как на стыковочный хаб для перелетов в третьи страны, снизился среди россиян, одна из причин - более дешевые и короткие стыковки стали предлагать Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заявила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Идет снижение спроса в Стамбул на лето со стороны россиян, но не из-за беспорядков, а потому что как хаб и стыковочное место, Стамбул раньше был привлекательнее по цене и по времени стыковки. А сейчас выстрелило много других направлений, в их числе Баку, Арабские Эмираты. Стыковка в этих странах составляет всего час-два. Плюс лететь через них дешевле", - рассказала Ломидзе. Говоря о том, как отразились на спросе на путевки в Стамбул протесты, глава ассоциации заявила, что туроператоры не фиксируют аннуляций купленных туров. "Те, кто уже там или те, кто купил туры, не отказываются от поездки и не просят перенести даты", - пояснила она. При этом Ломидзе подчеркнула, что есть небольшое замедление продаж новых туров в Стамбул - на 5% от недели к неделе. "Что касается дальнейших продаж, то все напрямую зависит от того, как будут дальше развиваться события", - пояснила она. "Пока туристы, которые находятся там, не чувствуют опасности. Все программы построены таким образом, чтобы не посещать опасных мест. И туристов в отелях предупреждают, в каких местах большие скопления", - добавила она. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
https://ria.ru/20240913/turisty-1972423110.html
https://ria.ru/20250329/stambul-2008164825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, стамбул, азербайджан, оаэ, майя ломидзе, экрем имамоглу, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Азербайджан, ОАЭ, Майя Ломидзе, Экрем Имамоглу, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В АТОР рассказали о снижении спроса на Стамбул в качестве стыковочного хаба
АТОР: россияне стали реже использовать Стамбул для перелета в третьи страны
МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Спрос на летний Стамбул, как на стыковочный хаб для перелетов в третьи страны, снизился среди россиян, одна из причин - более дешевые и короткие стыковки стали предлагать Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заявила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Идет снижение спроса в Стамбул
на лето со стороны россиян, но не из-за беспорядков, а потому что как хаб и стыковочное место, Стамбул раньше был привлекательнее по цене и по времени стыковки. А сейчас выстрелило много других направлений, в их числе Баку
, Арабские Эмираты. Стыковка в этих странах составляет всего час-два. Плюс лететь через них дешевле", - рассказала Ломидзе
.
Говоря о том, как отразились на спросе на путевки в Стамбул протесты, глава ассоциации заявила, что туроператоры не фиксируют аннуляций купленных туров. "Те, кто уже там или те, кто купил туры, не отказываются от поездки и не просят перенести даты", - пояснила она.
При этом Ломидзе подчеркнула, что есть небольшое замедление продаж новых туров в Стамбул - на 5% от недели к неделе. "Что касается дальнейших продаж, то все напрямую зависит от того, как будут дальше развиваться события", - пояснила она.
"Пока туристы, которые находятся там, не чувствуют опасности. Все программы построены таким образом, чтобы не посещать опасных мест. И туристов в отелях предупреждают, в каких местах большие скопления", - добавила она.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу
продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.