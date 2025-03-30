https://ria.ru/20250330/atory-2008207991.html

В АТОР рассказали о снижении спроса на Стамбул в качестве стыковочного хаба

В АТОР рассказали о снижении спроса на Стамбул в качестве стыковочного хаба - РИА Новости, 30.03.2025

В АТОР рассказали о снижении спроса на Стамбул в качестве стыковочного хаба

Спрос на летний Стамбул, как на стыковочный хаб для перелетов в третьи страны, снизился среди россиян, одна из причин - более дешевые и короткие стыковки стали... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:06:00+03:00

2025-03-30T09:06:00+03:00

2025-03-30T09:06:00+03:00

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Спрос на летний Стамбул, как на стыковочный хаб для перелетов в третьи страны, снизился среди россиян, одна из причин - более дешевые и короткие стыковки стали предлагать Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заявила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Идет снижение спроса в Стамбул на лето со стороны россиян, но не из-за беспорядков, а потому что как хаб и стыковочное место, Стамбул раньше был привлекательнее по цене и по времени стыковки. А сейчас выстрелило много других направлений, в их числе Баку, Арабские Эмираты. Стыковка в этих странах составляет всего час-два. Плюс лететь через них дешевле", - рассказала Ломидзе. Говоря о том, как отразились на спросе на путевки в Стамбул протесты, глава ассоциации заявила, что туроператоры не фиксируют аннуляций купленных туров. "Те, кто уже там или те, кто купил туры, не отказываются от поездки и не просят перенести даты", - пояснила она. При этом Ломидзе подчеркнула, что есть небольшое замедление продаж новых туров в Стамбул - на 5% от недели к неделе. "Что касается дальнейших продаж, то все напрямую зависит от того, как будут дальше развиваться события", - пояснила она. "Пока туристы, которые находятся там, не чувствуют опасности. Все программы построены таким образом, чтобы не посещать опасных мест. И туристов в отелях предупреждают, в каких местах большие скопления", - добавила она. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.

https://ria.ru/20240913/turisty-1972423110.html

https://ria.ru/20250329/stambul-2008164825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, стамбул, азербайджан, оаэ, майя ломидзе, экрем имамоглу, ассоциация туроператоров россии (атор)