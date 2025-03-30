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"Афера похлеще": замысел Зеленского вызвал панику в Киеве - РИА Новости, 30.03.2025
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01:06 30.03.2025 (обновлено: 02:30 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/afera-2008192513.html
"Афера похлеще": замысел Зеленского вызвал панику в Киеве
"Афера похлеще": замысел Зеленского вызвал панику в Киеве - РИА Новости, 30.03.2025
"Афера похлеще": замысел Зеленского вызвал панику в Киеве
Подписание Владимиром Зеленским минеральной сделки с президентом США Дональдом Трампом станет самой большой аферой главы киевского режима, заявил с своем... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T01:06:00+03:00
2025-03-30T02:30:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Подписание Владимиром Зеленским минеральной сделки с президентом США Дональдом Трампом станет самой большой аферой главы киевского режима, заявил с своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Поверьте, эта афера будет еще похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти", — предупредил он.При этом, пояснил парламентарий, в том виде, в котором он существует сейчас, Рада ратифицировать это соглашение не может. Это не договор между двумя государствами или кредитно-финансовыми организациями, а оффшорный фонд, взнос в который не относится к госдолгу Украины, добавил он."Поэтому Зеленский вполне может подписать его и сам, или дать поручение (премьер-министру Денису — Прим. ред.) Шмыгалю, или какому-то Госинвесту в качестве взноса в совместное предприятие с американцами", — резюмировал Дубинский.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008139374.html
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007550503.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский
"Афера похлеще": замысел Зеленского вызвал панику в Киеве

Дубинский назвал подписание Зеленским сделки с США аферой

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Подписание Владимиром Зеленским минеральной сделки с президентом США Дональдом Трампом станет самой большой аферой главы киевского режима, заявил с своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Поверьте, эта афера будет еще похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти", — предупредил он.
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При этом, пояснил парламентарий, в том виде, в котором он существует сейчас, Рада ратифицировать это соглашение не может. Это не договор между двумя государствами или кредитно-финансовыми организациями, а оффшорный фонд, взнос в который не относится к госдолгу Украины, добавил он.
"Поэтому Зеленский вполне может подписать его и сам, или дать поручение (премьер-министру Денису — Прим. ред.) Шмыгалю, или какому-то Госинвесту в качестве взноса в совместное предприятие с американцами", — резюмировал Дубинский.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения.
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Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
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