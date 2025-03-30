"Афера похлеще": замысел Зеленского вызвал панику в Киеве
Дубинский назвал подписание Зеленским сделки с США аферой
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Подписание Владимиром Зеленским минеральной сделки с президентом США Дональдом Трампом станет самой большой аферой главы киевского режима, заявил с своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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"Поверьте, эта афера будет еще похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти", — предупредил он.
При этом, пояснил парламентарий, в том виде, в котором он существует сейчас, Рада ратифицировать это соглашение не может. Это не договор между двумя государствами или кредитно-финансовыми организациями, а оффшорный фонд, взнос в который не относится к госдолгу Украины, добавил он.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
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