https://ria.ru/20250330/afera-2008192513.html

"Афера похлеще": замысел Зеленского вызвал панику в Киеве

"Афера похлеще": замысел Зеленского вызвал панику в Киеве - РИА Новости, 30.03.2025

"Афера похлеще": замысел Зеленского вызвал панику в Киеве

Подписание Владимиром Зеленским минеральной сделки с президентом США Дональдом Трампом станет самой большой аферой главы киевского режима, заявил с своем... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T01:06:00+03:00

2025-03-30T01:06:00+03:00

2025-03-30T02:30:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Подписание Владимиром Зеленским минеральной сделки с президентом США Дональдом Трампом станет самой большой аферой главы киевского режима, заявил с своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Поверьте, эта афера будет еще похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти", — предупредил он.При этом, пояснил парламентарий, в том виде, в котором он существует сейчас, Рада ратифицировать это соглашение не может. Это не договор между двумя государствами или кредитно-финансовыми организациями, а оффшорный фонд, взнос в который не относится к госдолгу Украины, добавил он."Поэтому Зеленский вполне может подписать его и сам, или дать поручение (премьер-министру Денису — Прим. ред.) Шмыгалю, или какому-то Госинвесту в качестве взноса в совместное предприятие с американцами", — резюмировал Дубинский.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008139374.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007550503.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский