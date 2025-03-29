https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008067692.html

В Киеве назвали два варианта, оставшихся у Зеленского после слов Путина

В Киеве назвали два варианта, оставшихся у Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 29.03.2025

В Киеве назвали два варианта, оставшихся у Зеленского после слов Путина

После заявления президента России Владимира Путина о необходимости обсудить установление на Украине временного правительства под управлением ООН у Владимира... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T00:57:00+03:00

2025-03-29T00:57:00+03:00

2025-03-29T01:21:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. После заявления президента России Владимира Путина о необходимости обсудить установление на Украине временного правительства под управлением ООН у Владимира Зеленского осталось два варианта: провести выборы или столкнуться с Россией в одиночку, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По мнению парламентария, предложение российского лидера может заинтересовать США, так как и Москва, и Вашингтон испытывают равное недоверие к главе киевского режима, а Европа, на которую он рассчитывает, не воспринимается как сторона переговоров."Не имея возможности удовлетворить ни одну из сторон, Зеленский либо должен уйти и дать провести выборы, либо остаться один на один с Россией", — говорится в публикации.При этом, полагает Дубинский, продолжая попытки привлечь европейские страны к процессу по урегулированию конфликта, Зеленский ухудшает позицию Киева на переговорах."Заигрывая с Францией и Британией, Зеленский еще больше ухудшает переговорную позицию Украины для завершения войны", — считает украинский политик.Депутат также подчеркнул, что минеральная сделка с США рассматривается в Киеве как залог поддержки Зеленского, но украинский парламент ее не одобрит.Накануне Путин заявил, что стоит рассмотреть возможность введения временного управления на Украине. Глава государства объяснил, что это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, идея президента основывается на ситуации на Украине и связана с утерей контроля Киевом.

https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2008038737.html

https://ria.ru/20250328/tramp-2008042610.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, александр дубинский