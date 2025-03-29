Россияне смогут увидеть небольшие фазы солнечного затмения в субботу
Жители северо-запада России смогут увидеть небольшие фазы солнечного затмения
Частичное солнечное затмение. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Частное затмение Солнца произойдёт в субботу, небольшие его фазы смогут наблюдать жители северо-запада России, сообщили в Московском планетарии.
"Двадцать девятого марта с 11.51 и до 15.44 по московскому времени произойдет частное затмение Солнца. Затмение будет видно в Северной Америке, в акватории Атлантического океана, на северо-западе России, в Европе и на северо-западе Африки", - говорится в сообщении.
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"Максимальная фаза затмения на Земле 0,936 наступит в 13.49 мск и будет видна на восходе Солнца в Гудзоновом заливе. Общая продолжительность затмения – около четырех часов. Затмение будет наблюдаться в созвездии Рыбы", - добавили в планетарии.
Отмечается, что наибольшая фаза затмения (то есть часть диаметра Солнца, которую накроет тень Луны), видимая в материковой России, составит 0,43 и будет наблюдаться в 14.44 мск на Кольском полуострове на северо-западе Мурманской области. На российской станции Баренцбург на Шпицбергене в 14.37 мск наступит фаза затмения 0,62. В Санкт-Петербурге максимальная фаза затмения составит около 0,23, в Москве – всего 0,07 (закрыто будет лишь 2% площади солнечного диска).
Также различные фазы, как следует из представленных планетарием данных, можно будет наблюдать в Архангельске, Великом Новгороде, Мурманске, Дудинке, Нарьян-Маре, Норильске, Петрозаводске, Пскове, Сыктывкаре, Вологде, Воркуте, Калининграде, Костроме, Сургуте, Смоленске и Ярославле. Совсем небольшие фазы (меньше 0,01 будут заметны из Орла, Перми и Чебоксар).
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